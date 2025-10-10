В ЕС вступили в силу новые правила о политической рекламе. Что изменится?

Как сообщает Euronews, Европейская комиссия предложила эти нормы, известные как Положение о прозрачности и таргетировании политической рекламы (TTPA), в 2021 году. В то время Еврокомиссия заявила, что видит "слишком много примеров рисков, связанных с цифровой сферой". В пример приводились беспорядки на Капитолийском холме в США в 2021 году, а также заявления о вмешательстве России в референдум по "брекситу" в Великобритании в 2016 году.