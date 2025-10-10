В ЕС вступили в силу новые правила о политической рекламе. Что изменится?
Согласно новым правилам ЕС, которые вступают в силу 10 октября, политическая реклама теперь должна иметь "маркировку прозрачности". Этот знак должен четко идентифицировать рекламу как таковую, и содержать ключевую информацию о спонсорах, самих выборах, и суммах, уплаченных за ее размещение.
Слишком много рисков
Как сообщает Euronews, Европейская комиссия предложила эти нормы, известные как Положение о прозрачности и таргетировании политической рекламы (TTPA), в 2021 году. В то время Еврокомиссия заявила, что видит "слишком много примеров рисков, связанных с цифровой сферой". В пример приводились беспорядки на Капитолийском холме в США в 2021 году, а также заявления о вмешательстве России в референдум по "брекситу" в Великобритании в 2016 году.
В ходе переговоров национальные правительства и законодатели ЕС предложили поправки к первоначальному предложению Еврокомиссии, которые, в частности, привели к запрету на иностранное финансирование политической рекламы в ЕС. Парламентские выборы в Нидерландах 29 октября станут первыми, на которых будут опробованы новые правила.
Правила ЕС по прозрачности и таргетированию политической рекламы (TTPA), направленные на противодействие манипулированию информацией и иностранному вмешательству в выборы, вступили в силу в апреле 2024 года, но большинство положений в полной мере начнут действовать с 10 октября этого года.
Крупные недовольны
Новые нормы вызвали недовольство со стороны крупных технологических компаний Meta, которой принадлежат Instagram, Facebook, Threads и Whatsapp, и Google.
Другие технологические платформы, такие как LinkedIn и приложение для обмена видеороликами TikTok, уже не допускают политической рекламы. На платформе X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, такие объявления разрешены, но только если они соответствуют требованиям конкретной страны.
Meta ранее объявила о прекращении размещения политической рекламы из-за значительных операционных проблем и юридической неопределенности и невыполнимых требований.
Будет сложно соблюдать
Европейский вещательный союз (EBU) и Совет издателей, объединяющий генеральных директоров ведущих европейских медиаорганизаций, работающих в сфере новостных СМИ, телевидения, радио и цифровых рынков, обеспокоены тем, что издателям может быть сложно соблюдать новые правила.
"У издателей не только не будет технических возможностей для соблюдения требований, но и возможности отклонить политическую рекламу, если она размещается через программатик-рекламу, что подвергает издателей неприемлемому риску", — заявили они.
Они призвали к большей ясности в отношении того, как следует идентифицировать спонсоров, форматов деклараций для обеспечения согласованности и процессов проверки для обеспечения подлинности лиц, финансирующих рекламу.
