В Латвии вводят новые правила для рекламы на радио. Станет ли ее больше в эфире?
В четверг депутаты Сейма в первом чтении поддержали поправки к Закону об электронных средствах массовой информации, которые вводят новый порядок проигрывания рекламы в эфире радиостанций.
Согласно поправкам, объем рекламы в радиопрограммах больше не будет ограничиваться в пределах каждого часа, а будет регулироваться в пределах суток — не более 20% от общего эфирного времени. То есть, в эфире в течение определенных часов можно будет размещать рекламы больше, чем на 12 минут, как сейчас устанавливает закон. Это, конечно, дает владельцам радиостанций больше гибкости в размещении рекламы от клиентов. Но не приведет ли это к тому, что в прайм-тайм в эфире будет больше рекламы и меньше - музыки?
Законопроект также предусматривает уточнение и упрощение видов рекламы: из текста исключаются такие понятия, как «радиомагазин» и «витрина радиомагазина». Поправки кроме того вводят четкое определение для длительной рекламы, продолжительностью более 90 секунд, а также устанавливают ограничения на ее размещение — такую рекламу нельзя будет показывать во время государственных праздников и религиозных церемоний. Особое внимание в поправках уделяется необходимости маркировки коммерческих сообщений, чтобы общество могло четко отличать редакционный контент от оплаченного.
В аннотации к законопроекту указано, что цель поправок — обеспечить единое и понятное регулирование рекламы в радиопрограммах, уменьшить административную нагрузку и адаптировать нормы к текущей ситуации на медиарынке. Авторы законопроекта также считают, что изменения помогут повысить информированность общества о присутствии оплаченного контента.