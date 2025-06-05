В Латвии вводят новые правила для рекламы на радио. Станет ли ее больше в эфире?

Согласно поправкам, объем рекламы в радиопрограммах больше не будет ограничиваться в пределах каждого часа, а будет регулироваться в пределах суток — не более 20% от общего эфирного времени. То есть, в эфире в течение определенных часов можно будет размещать рекламы больше, чем на 12 минут, как сейчас устанавливает закон. Это, конечно, дает владельцам радиостанций больше гибкости в размещении рекламы от клиентов. Но не приведет ли это к тому, что в прайм-тайм в эфире будет больше рекламы и меньше - музыки?