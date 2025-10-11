В Салацгриве и Светциемсе сегодня пройдет День миноги
11 октября в Салацгриве и Светциемсе пройдет традиционный праздник День миноги — день, когда чествуют старинный рыбацкий промысел, его мастеров и саму миногу.
Как сообщает самоуправление Лимбажского края, эта осенняя суббота обещает насыщенную программу с множеством занятий для всей семьи, объединяющих рыболовные традиции, кулинарию и развлечения.
Программа мероприятия:
- Первая точка лова миноги — Kurkis, улица Мелдру, 22, Салацгрива, с 11.00 до 16.00.
- Вторая точка — Jāņši, Салацгрива, с 11.00 до 14.00.
- Третья точка — RHODEUS – “Королевские миноги”, Салацгрива, с 11.00 до 15.00.
- Место лова лосося — общество MK SALACKRASTI, улица Ниедру, 9, Вецсалаца, с 11.00 до 15.00.
- Светупская точка лова миноги — J.A.N.K.I., с 11.00 до 15.00.
Рыбаки поделятся секретами ловли миноги на Салаце и в Светупе. Гостей угостят ухой из миноги, жареными на углях миногами и другими деликатесами.
Форум-ярмарка “Квартал предпринимателей 2025” даст возможность встретить предпринимателей и ремесленников Лимбажского края, ознакомиться с их продукцией, приобрести местные товары и насладиться культурной программой “В культурных сетях Лимбажского края”.
Для любителей спорта пройдет "Миножий кросс" — забег для разных возрастных групп, в котором смогут участвовать и взрослые, и дети.
Состоится встреча с обществом “Клуб рыболовов SALACKRASTI”, где можно будет узнать больше об экосистеме реки Салаца и лососе, попробовать уху из лосося.
В течение дня будут работать различные творческие мастерские и развлечения для детей и взрослых. На рыночной площади в Салацгриве пройдет ярмарка, где можно будет приобрести продукцию латвийских ремесленников, фермеров и предпринимателей.
Праздник завершится концертом группы Zeļļi у Салацгривского маяка.