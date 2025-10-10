Что происходит с зарплатами в Латвии? Эксперты отмечают одну особенность
В сентябре статистическое управление Eurostat опубликовало данные индекса затрат на рабочую силу за второй квартал 2025 года. Рост оказался весьма значительным. Об этом сообщают эксперты Bigbank.
Эстония с увеличением на 10,3 процента и Литва с ростом на 9,4 процента вошли в число стран с самыми высокими темпами роста затрат. Эстония уступила лишь Болгарии, Венгрии и Румынии. В Латвии средняя почасовая стоимость рабочей силы выросла на 8,7 процента. Рост в странах Балтии был заметно выше, чем в среднем по ЕС (4 процента) и еврозоне (3,6 процента).
Особенно выраженное увеличение наблюдается в сфере услуг. В Латвии этот показатель вырос на 8,3 процента, в Литве — на 8,4 процента, а в Эстонии — на 12,5 процента. Сферы услуг, включая информационные технологии, коммуникации, здравоохранение, образование и недвижимость, в основном ориентированы на внутренний рынок, поэтому рост затрат там напрямую влияет на повышение цен.
"Рост затрат тесно связан и с увеличением заработной платы. Средняя месячная заработная плата до уплаты налогов в Латвии в первом квартале этого года составляла 1757 евро, а во втором квартале выросла до 1808 евро, что на 137 евро, или 8,2 процента, больше, чем за тот же период прошлого года, свидетельствуют данные официального статистического портала", - комментирует Bigbank.
Значительно подорожала и рабочая сила в строительстве: в Латвии рост затрат составил 10,1 процента, в Литве — 8,1 процента, а в Эстонии — 13,3 процента. Подорожание отмечается и в промышленности: в Эстонии рост составил 10,1 процента, в Латвии и Литве — по 9,1 процента. Поскольку промышленность в основном ориентирована на экспорт, можно заключить, что конкурентоспособность экспортных отраслей заметно снизилась, и добиться успеха на зарубежных рынках, опираясь лишь на ценовые преимущества, становится все труднее.
"Эпоха дешевой рабочей силы в экономиках Балтии завершилась. В дальнейшем конкурентоспособность региона, вероятнее всего, будет определяться не низкими издержками, а способностью работать эффективнее и создавать более высокую добавленную стоимость", - указывают специалисты.
