Что происходит с зарплатами в Латвии? Эксперты отмечают одну особенность

Значительно подорожала и рабочая сила в строительстве: в Латвии рост затрат составил 10,1 процента, в Литве — 8,1 процента, а в Эстонии — 13,3 процента. Подорожание отмечается и в промышленности: в Эстонии рост составил 10,1 процента, в Латвии и Литве — по 9,1 процента. Поскольку промышленность в основном ориентирована на экспорт, можно заключить, что конкурентоспособность экспортных отраслей заметно снизилась, и добиться успеха на зарубежных рынках, опираясь лишь на ценовые преимущества, становится все труднее.