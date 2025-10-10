Нобелевскую премию мира получил не Трамп, а Мария Корина Мачадо из Венесуэлы

Нобелевская премия мира — одна из самых ожидаемых и обсуждаемых наград в мире. Каждый год она вызывает интригу и споры: кому же на этот раз достанется престижное звание борца за мир? Решение принимает Норвежский Нобелевский комитет, в который входят пять человек, назначенных норвежским парламентом. Их выдвигают политические партии, чтобы сохранялся баланс политических сил. Норвежский Нобелевский комитет отметил Мачадо «за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы и за ее борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии».