После ста дней работы в Рижской думе стало ясно: каждый вице-мэр играет по своим правилам
После первых ста дней работы руководство Рижской думы - мэр Риги Виестурс Клейнбергс ("Прогрессивные") и его заместители Эдвардс Ратниекс (Национальное объединение), Вилнис Кирсис ("Новое Единство") и Марис Спринджукс ("Объединенный список") рассказали в начале недели о своих достижениях.
В первые месяцы явно доминировал Ратниекс, который заботился о своей публичности, чего не делали другие. Тот факт, что впоследствии мэр Клейнбергс высказывал иное мнение о некоторых действиях Ратниекса, создавал впечатление, что должностные лица не координируют свои действия друг с другом, а действуют каждый в рамках своей компетенции. Этому позже получило подтверждение и издание Latvijas Avīze в беседе с руководством думы.
Мэр Риги возглавляет комитет по финансам и административным вопросам. "Прогрессивные" также отвечают за дорожное движение и транспорт, вице-мэр Ратниекс - за безопасность, недвижимость, жилищные вопросы и вопросы окружающей среды, Кирсис - за образование, культуру, спорт и семейную политику, Спринджукс - за развитие города и Рижской метрополии, уделяя особое внимание вопросам мобильности между Ригой и Рижским регионом. Никто не сидел сложа руки. В Риге прошло несколько крупных культурных и спортивных мероприятий - Праздник песни и танца школьной молодёжи, чемпионат Европы по баскетболу, городские праздники с концертами в микрорайонах, началось строительство начальной школы в Межапарке. Завершена также реконструкция парка Узварас, в результате создана современная зона активного отдыха и спорта. Рижане по достоинству оценили это, о чём свидетельствует большое количество посетителей. Крупной долгосрочной работой является переход на обучение в школах на государственном языке. Однако больший резонанс вызвали борьба с нелегальной миграцией и изменения на Рижском Центральном рынке. За обе этих проблемы отвечает Ратниекс. Он рассказывал о борьбе с мигрантами, в которой участвует муниципальная полиция, как в социальных сетях, так и на пресс-конференциях.
После одной из них мэр Риги написал в социальных сетях, что он недоумевает, почему Ратниекс не смог ответить на вопрос о целесообразности этих мер. Клейнбергс заявил: "Хочу подчеркнуть, что борьба с нелегальной иммиграцией не является приоритетом для Рижской муниципальной полиции, и на неё не будут выделяться дополнительные ресурсы". Клейнбергс не изменил своего мнения и на этой неделе, когда они встретились с Ратниексом в программе "Сегодняшний вопрос" Латвийского телевидения.