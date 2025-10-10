После ста дней работы в Рижской думе стало ясно: каждый вице-мэр играет по своим правилам

Мэр Риги возглавляет комитет по финансам и административным вопросам. "Прогрессивные" также отвечают за дорожное движение и транспорт, вице-мэр Ратниекс - за безопасность, недвижимость, жилищные вопросы и вопросы окружающей среды, Кирсис - за образование, культуру, спорт и семейную политику, Спринджукс - за развитие города и Рижской метрополии, уделяя особое внимание вопросам мобильности между Ригой и Рижским регионом. Никто не сидел сложа руки. В Риге прошло несколько крупных культурных и спортивных мероприятий - Праздник песни и танца школьной молодёжи, чемпионат Европы по баскетболу, городские праздники с концертами в микрорайонах, началось строительство начальной школы в Межапарке. Завершена также реконструкция парка Узварас, в результате создана современная зона активного отдыха и спорта. Рижане по достоинству оценили это, о чём свидетельствует большое количество посетителей. Крупной долгосрочной работой является переход на обучение в школах на государственном языке. Однако больший резонанс вызвали борьба с нелегальной миграцией и изменения на Рижском Центральном рынке. За обе этих проблемы отвечает Ратниекс. Он рассказывал о борьбе с мигрантами, в которой участвует муниципальная полиция, как в социальных сетях, так и на пресс-конференциях.