"Раньше в теплицах стояли буржуйки": овощи из Лауцесы радуют покупателей уже 20 лет
Крестьянское хозяйство «Gundegas 1» из волости Лауцеса Аугшдаугавского края уже почти 20 лет успешно выращивает качественные овощи в теплицах, радуя местных жителей свежими огурцами и помидорами с ранней весны. Несмотря на сложные погодные условия, семейное предприятие сохраняет традиции натурального земледелия и заслуживает доверие местных покупателей.
Каждый год в середине апреля на рынке Даугавпилса и на вечернем рынке Аугшдаугавского края появляются первые латгальские огурцы и зелень, а в мае — первые помидоры. Уже несколько лет своими овощами радует покупателей крестьянское хозяйство «Gundegas 1» из волости Лауцеса — один из крупнейших тепличных производителей овощей в Аугшдаугавском крае. В 2026 году это семейное предприятие отметит 20-летний юбилей.
Урожай этого года уже собран, однако на территории кипит работа — сотрудники хозяйства «Gundegas 1» готовятся к новому сезону. Осенью дел хватает: кое-где требуется ремонт тепличных конструкций, нужно проверить коммуникации систем полива и отопления, а в одной из теплиц ещё продолжают расти помидоры. Перед коротким зимним перерывом все теплицы моют и дезинфицируют, чтобы уже в феврале начать новый сезон.
Овощи выращиваются в пяти теплицах с плёночным покрытием общей площадью около половины гектара. Каждая теплица — длиной 100 метров. В двух выращивают помидоры, в трёх — огурцы. Хозяйство имеет собственную котельную на щепе, которая отапливает теплицы даже зимой. Это позволяет начать сезон раньше и уже в апреле поставлять свежие овощи клиентам.
Андрей Кондровский-Кудрявский, управляющий хозяйством «Gundegas 1», рассказывает: «Когда мы только начали выращивать овощи, в теплицах стояли буржуйки, которые топили даже по ночам. Конечно, начало и конец сезона, как и весь процесс, полностью зависят от погодных условий».
Погодные условия этого года, по словам Андрея, стали серьёзным испытанием для всех латвийских фермеров, в том числе для тех, кто выращивает огурцы и помидоры: «Было очень много влаги и мало солнца, пришлось несколько раз пересаживать рассаду. Обычно огурцы мы высаживаем четыре раза, а в этом году — целых семь. Избыток влаги вызывает болезни растений. Нужно всё время оперативно приспосабливаться и реагировать на капризы погоды».
В хозяйстве «Gundegas 1» не используют химикаты — всё выращивается в максимально естественной и здоровой среде.
Хозяйство было основано в 2006 году отцом Андрея — Александром. Тогда всё началось с одной небольшой теплицы. Андрей получил инженерное образование в Рижском техническом университете и вернулся домой, чтобы продолжить семейное дело. Опыт он перенял у отца и сегодня, как настоящий садовод, знает все тонкости выращивания овощей. Выбор плёночных теплиц был осознанным: плёнка прочнее поликарбоната, а два слоя хорошо удерживают тепло.
Здесь выращиваются проверенные годами сорта, заслужившие признание покупателей: огурцы Adam, а также помидоры Cunero F1 (красные), Tomimaru Muchoo F1 (розовые) и Beorange F1 (жёлтые). Вместе с огурцами ранней весной в теплицах выращивают также редис, салат и зелёный лук, чтобы обеспечить разнообразие ассортимента. Овощи растут в закрытом грунте — смеси торфа и кокосовой стружки. Кокосовая стружка обеспечивает хорошее дренирование и приток воздуха к корням. Такие растения нужно поливать очень часто — летом, в самые жаркие дни, каждые 45–60 минут, объясняет Андрей.
Когда лето жаркое и солнечное, сбор урожая начинается уже в четыре утра, и свежая продукция сразу поступает на рынок. Вся продукция реализуется в розницу и не попадает в крупные торговые сети. Если товар быстро раскупают, Андрей оперативно доставляет новую партию — город Даугавпилс находится рядом с Лауцесой. В самые благоприятные периоды в хозяйстве собирают до одной тонны огурцов в день.
Андрей отмечает, что в последние годы покупатели стали больше доверять местным производителям овощей: «Раньше многие были уверены, что вся продукция на рынке — из-за границы, а продавцы просто выдают её за местную. Раньше чаще жаловались на цены, но теперь все привыкли, что подорожало буквально всё».
«Gundegas 1» уже давно заслужило признание покупателей, и это самое ценное, говорит Андрей: «Мы работаем для своих клиентов — они нас ждут, они нам доверяют. Наша главная цель — обеспечивать жителей местными, качественными продуктами. Хотим сказать большое спасибо всем, кто нас поддерживает и покупает наши овощи. Отдельное спасибо местным жителям, которые работают в нашем хозяйстве».
В разгар сезона на предприятии трудятся 10 работников.