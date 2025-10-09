"Раньше в теплицах стояли буржуйки": овощи из Лауцесы радуют покупателей уже 20 лет

Погодные условия этого года, по словам Андрея, стали серьёзным испытанием для всех латвийских фермеров, в том числе для тех, кто выращивает огурцы и помидоры: «Было очень много влаги и мало солнца, пришлось несколько раз пересаживать рассаду. Обычно огурцы мы высаживаем четыре раза, а в этом году — целых семь. Избыток влаги вызывает болезни растений. Нужно всё время оперативно приспосабливаться и реагировать на капризы погоды».