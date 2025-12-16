Конституционный суд анонсирует дела на 2026 год - от русского языка в СМИ до уровня шума

Также в повестке дня КС на следующий год будет дело о регулировании уровня шума, инициированное по конституционной жалобе бывшего омбудсмена Юриса Янсонса, который считает, что в Латвии недостаточно урегулирован вопрос о шуме на развлекательных мероприятиях. "На мой взгляд, это интересный вопрос для суда, поскольку касается прав людей на покой - могут ли они наслаждаться тишиной, допустим ли шум от развлекательных мероприятий и в какой степени", - пояснила суть дела Куцина.