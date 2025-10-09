Латвийские предприниматели открывают Америку: в США отправляется большая группа бизнесменов
13–17 октября под руководством министра экономики Виктора Валайниса в Вашингтон отправится делегация латвийских предпринимателей численностью около 50 человек.
Латвийские предприниматели отправляются в Вашингтон для участия в одной из крупнейших выставок оборонной промышленности AUSA Annual Meeting & Exposition, а также в конференции Латвийско-американской торгово-промышленной палаты (LACC) Spotlight Latvia.
Фокус миссии направлен на компании оборонной, энергетической и ИКТ-индустрий, а её главная цель — увеличить экспорт латвийской двойного назначения и оборонной промышленности в Северную Америку, а также привлечь инвестиционные проекты на сумму 1 миллиард евро в течение ближайших трёх лет.
Министр экономики Виктор Валайнис подчёркивает: «Наша цель — увеличить экспорт латвийской оборонной промышленности в США как минимум на 20% за три года. Эта миссия — шаг к привлечению в Латвию не менее 1 миллиарда евро новых инвестиций в сферы обороны, энергетики и высоких технологий. США — наш стратегический партнёр как в области безопасности, так и экономики, и сейчас самое время укреплять это сотрудничество. Латвийские компании предлагают решения мирового уровня в технологиях дронов, кибербезопасности и зелёной энергетике, и мы хотим, чтобы эти решения применялись и на американском рынке. Наша цель — сделать Латвию центром инноваций и технологий в Балтийском регионе для индустрии двойного назначения, где создаются как новые производственные мощности, так и исследовательские проекты с глобальным влиянием».
Торговая миссия начнётся с участия компаний в выставке AUSA Annual Meeting & Exposition в Вашингтоне. Это одна из важнейших выставок в сфере обороны в мире, которая соберёт более 700 участников из десятков стран. В выставке и индивидуальных встречах примут участие как латвийские, так и американские политики и руководители компаний, а также пройдут различные мероприятия по налаживанию контактов с потенциальными инвесторами.
Особое значение для миссии имеет бизнес-форум Spotlight Latvia. LACC организует эту конференцию как важную платформу, где стратегические дискуссии по вопросам безопасности Латвии и США стремятся превратиться в практические планы действий. В программе конференции запланированы углублённые панельные дискуссии, охватывающие такие темы, как технологии дронов, производство вооружений, кибербезопасность, устойчивость критической инфраструктуры и укрепление сотрудничества стран Балтии с Северной Америкой в сфере безопасности. Среди участников — мировые компании уровня Nvidia, Google, Meta, Anduril, Palantir, а также известные латвийские предприятия — LMT, Belss, SAF Tehnika, Edge Autonomy и другие.
В конференции Spotlight Latvia примут участие также комиссар Европейской комиссии по экономике и производительности Валдис Домбровскис, министр финансов Арвилс Ашераденс и министр климата и энергетики Каспарс Мелнис.