Латвийские предприниматели открывают Америку: в США отправляется большая группа бизнесменов

Министр экономики Виктор Валайнис подчёркивает: «Наша цель — увеличить экспорт латвийской оборонной промышленности в США как минимум на 20% за три года. Эта миссия — шаг к привлечению в Латвию не менее 1 миллиарда евро новых инвестиций в сферы обороны, энергетики и высоких технологий. США — наш стратегический партнёр как в области безопасности, так и экономики, и сейчас самое время укреплять это сотрудничество. Латвийские компании предлагают решения мирового уровня в технологиях дронов, кибербезопасности и зелёной энергетике, и мы хотим, чтобы эти решения применялись и на американском рынке. Наша цель — сделать Латвию центром инноваций и технологий в Балтийском регионе для индустрии двойного назначения, где создаются как новые производственные мощности, так и исследовательские проекты с глобальным влиянием».