Последний шанс найти винтаж: блошиный рынок завершает сезон в Даугавпилсе

Очарование блошиного рынка именно в том, что невозможно предугадать, что найдёшь. Это может быть бабушкин фарфоровый сервиз, интересная книга, винтажное украшение или просто полезный предмет для хозяйства. Здесь можно отыскать и коллекционные вещи, и предметы, которым можно дать вторую жизнь в современном доме. Атмосфера рынка дружелюбная и неформальная — можно побеседовать с продавцами, узнать историю вещей и, конечно, поторговаться за лучшую цену.