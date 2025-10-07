Последний шанс найти винтаж: блошиный рынок завершает сезон в Даугавпилсе
В субботу, 18 октября, Даугавпилсская крепость вновь наполнится атмосферой ностальгии и открытий — здесь пройдет последний в этом сезоне блошиный рынок, где каждый сможет найти свою уникальную вещь.
Бабушкин фарфоровый сервиз, винтажное украшение или старинные часы — знаменитый Даугавпилсский блошиный рынок приглашает на закрытие сезона. В Даугавпилсской крепости в субботу, 18 октября, пройдет последний в этом сезоне блошиный рынок. Его особое очарование заключается в том, что никогда не знаешь, что именно удастся найти — интересную книгу, ретро-украшение или полезный в хозяйстве предмет.
Как обычно, ярмарка разместится на участке улицы Николая, между музеем Ротко и Информационным центром крепости, сообщает Visitdaugavpils.lv.
Блошиный рынок в Даугавпилсской крепости уже давно стал традицией и любимым местом как для жителей города, так и для гостей. Здесь встречаются люди с общим интересом — искать и находить особенные вещи. Каждый продавец предлагает свою уникальную коллекцию: предметы быта, старые фотографии и документы, а также различные практичные вещи для повседневного использования.
Очарование блошиного рынка именно в том, что невозможно предугадать, что найдёшь. Это может быть бабушкин фарфоровый сервиз, интересная книга, винтажное украшение или просто полезный предмет для хозяйства. Здесь можно отыскать и коллекционные вещи, и предметы, которым можно дать вторую жизнь в современном доме. Атмосфера рынка дружелюбная и неформальная — можно побеседовать с продавцами, узнать историю вещей и, конечно, поторговаться за лучшую цену.
Организаторы ярмарки приглашают всех, кому близка история, кто ценит уникальные вещи или просто хочет провести приятную субботу в особой атмосфере Даугавпилсской крепости, посетить последнее в этом сезоне мероприятие.