В Сигулде работает "шкаф чудес": уже более 1000 вещей нашли новых хозяев

«Следует учитывать, что вещи в шкафу меняются довольно быстро — часть разбирают уже в первый день, но есть и такие, которые ждут нового хозяина дольше. Если мы видим, что кто-то принес предметы в слишком плохом состоянии, мы позволяем себе их убрать или не принимать, ведь вещи должны быть в хорошем виде — слегка использованные, чистые, готовые к немедленному использованию. Это нужно для того, чтобы формировать понимание о разумном обращении с ненужными вещами. Мы призываем людей быть ответственными и приносить только такие вещи, которые самим было бы приятно взять», — рассказала директор SIA JUMIS Кристине Ушкеника.