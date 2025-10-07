В Сигулде работает "шкаф чудес": уже более 1000 вещей нашли новых хозяев
Чтобы поощрить повторное использование вещей и сократить количество отходов, в Сигулде работает созданный SIA JUMIS в сотрудничестве с Latvijas Zaļais punkts шкаф обмена вещами, который жители прозвали «шкафом чудес».
С начала лета в «шкаф чудес» уже было помещено более 1000 различных предметов, и более половины из них нашли новых владельцев. Шкаф стал популярным местом среди жителей, которые хотят подарить вещам вторую жизнь и найти что-то полезное или вдохновляющее.
Как сообщает Сигулдское самоуправление, в последние месяцы в шкаф обмена, расположенный на площадке приёма сортированных отходов Zemdegas, чаще всего приносят различные кухонные принадлежности, мелкие электроприборы, а также игрушки и настольные игры. Среди вещей, которые быстрее всего разбирают, — предметы, требующие больших расходов в повседневной жизни, например, электроприборы, велосипеды и детские принадлежности. Среди необычных вещей, попавших в шкаф, — аппарат для мороженого, карнавальный парик, поводок для кошки, кусторез, Bluetooth-дискосветильник и интерьерный предмет в форме головы.
Примечательно, что в шкаф регулярно приносят и ценные книги — они относятся к числу самых востребованных у посетителей. Хотя в окрестностях есть несколько книжных полок для обмена, люди охотно оставляют здесь хорошие издания и активно их выбирают, делая книжный раздел одним из самых динамичных в шкафу.
«Следует учитывать, что вещи в шкафу меняются довольно быстро — часть разбирают уже в первый день, но есть и такие, которые ждут нового хозяина дольше. Если мы видим, что кто-то принес предметы в слишком плохом состоянии, мы позволяем себе их убрать или не принимать, ведь вещи должны быть в хорошем виде — слегка использованные, чистые, готовые к немедленному использованию. Это нужно для того, чтобы формировать понимание о разумном обращении с ненужными вещами. Мы призываем людей быть ответственными и приносить только такие вещи, которые самим было бы приятно взять», — рассказала директор SIA JUMIS Кристине Ушкеника.
Чтобы шкаф оставался надёжным и полезным решением как для тех, кто хочет поделиться ненужными вещами, так и для тех, кто ищет что-то практичное или вдохновляющее, важно соблюдать правила его использования. Это обеспечивает порядок, взаимное уважение и осмысленный результат для всех участников.
Основные правила:
- Приносить только пригодные к использованию и в хорошем состоянии вещи, которые самому не было бы стыдно взять.
- Следить, чтобы вещи были чистыми и аккуратными.
- Регистрировать как принесённые, так и взятые предметы в учётных листах.
Что можно помещать в шкаф обмена:
Принимаются предметы интерьера и небольшая мебель (например, стулья, полки), посуда, бытовые вещи и мелкая техника, детские принадлежности, настольные игры и книги, товары для животных, спортивный инвентарь, новые и неиспользованные строительные материалы, сантехнические принадлежности и другие вещи.
Что делать с неисправной техникой:
Электроприборы, которые больше не работают, но внешне в хорошем состоянии и могут быть восстановлены, следует помещать в специальную решётчатую раму. Оттуда они поступают в мастерскую “Lab!”, где специалисты тщательно их проверяют, оценивают и при возможности ремонтируют. После восстановления устройства получают вторую жизнь в магазине “Lab!”, что помогает уменьшить объём электронных отходов и позволяет жителям приобрести исправную технику по более доступной цене.
Время работы шкафа обмена:
Шкаф находится на площадке приёма сортированных отходов Zemdegas по адресу: ул. Зинатнес 11, Сигулда. Он доступен для жителей в часы работы площадки:
- вторник: 12:00–17:00
- среда: 15:00–19:00
- четверг: 10:00–17:00
- суббота: 10:00–14:00