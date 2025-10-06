Доиграетесь! Владельцы рулеток и одноруких бандитов предупреждают латвийские власти
Правительство Латвии решило поднять налоги для устроителей азартных игр. В ответ устроители угрожают властям снижением поступлений в бюджет.
«Повышение налоговых ставок для игровых залов и автоматов не приведёт к обещанному росту бюджета — наоборот, поступления в бюджет сократятся», — заявил представитель Ассоциации лицензированных азартных игр Латвии (Latvijā licencēto azartspēļu biedrība - LLAB).
По прогнозам LLAB, после повышения налоговых ставок в 2026 году могут закрыться более 20 игровых залов и около 10 карточных или рулеточных столов. Это, по расчётам ассоциации, приведёт к снижению налоговых поступлений примерно на 2,5 миллиона евро, а не к росту, как предполагает Министерство финансов. В этом году от налога на игровые автоматы в государственный бюджет планировалось получить 25 миллионов евро, однако после повышения ставок поступления могут снизиться до 22,5 миллиона евро.
Налог на игровые залы и автоматы уже был повышен недавно — в начале 2024 года, на 20%. В результате с того времени в Латвии закрылись 24 игровых зала. За последние двадцать лет общее количество залов сократилось более чем на 70% — с 327 в 2005 году до 168 в июне 2025 года.
Ассоциация отмечает, что новое повышение налоговых ставок, запланированное на январь 2026 года, вводится без каких-либо консультаций с представителями отрасли и без учёта интересов инвесторов и предпринимателей. По мнению ассоциации, это нарушает принципы добросовестного управления и сопровождается вводящими в заблуждение прогнозами о влиянии налоговых изменений на бюджетные доходы. Прогнозы не учитывают реальные рыночные тенденции — снижение оборота офлайн-сегмента и резкое сокращение числа игровых залов.
Сокращается и количество игровых автоматов. На 1 января 2024 года в Латвии было зарегистрировано 4916 автоматов, а к 1 сентября 2025 года их осталось 4037 — всего за неполные два года число автоматов уменьшилось на 879 единиц. В двадцатилетней перспективе сокращение ещё заметнее и соответствует снижению количества залов.
Уменьшаются и доходы операторов, работающих в сфере наземных азартных игр, так как всё больше игроков переходят на онлайн-развлечения. Доходы от игровых автоматов в первой половине 2025 года снизились на 12%: с 62,5 млн евро в первой половине 2024 года до 55 млн евро в этом году. Доходы от игровых столов (рулетка, карты) также упали — с 5,4 млн евро до 4,7 млн евро, то есть на 12,5%.