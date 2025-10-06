Доиграетесь! Владельцы рулеток и одноруких бандитов предупреждают латвийские власти

По прогнозам LLAB, после повышения налоговых ставок в 2026 году могут закрыться более 20 игровых залов и около 10 карточных или рулеточных столов. Это, по расчётам ассоциации, приведёт к снижению налоговых поступлений примерно на 2,5 миллиона евро, а не к росту, как предполагает Министерство финансов. В этом году от налога на игровые автоматы в государственный бюджет планировалось получить 25 миллионов евро, однако после повышения ставок поступления могут снизиться до 22,5 миллиона евро.