Деньги за стол! Латвийское государство поднимает ставки устроителям азартных игр

Чтобы обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, с 1 января 2026 года планируется повысить налоговую ставку на каждый игровой автомат с 6204 евро до 7440 евро в год, а на рулетку, а также на карточные и игры в кости — с 33 696 евро до 40 440 евро в год за каждый стол.