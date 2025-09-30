Деньги за стол! Латвийское государство поднимает ставки устроителям азартных игр
Правительство Латвии во вторник поддержало повышение налога на азартные игры с будущего года, как предусмотрено поправками к закону «О сборах и налоге на лотереи и азартные игры».
Чтобы обеспечить дополнительные поступления в государственный бюджет, с 1 января 2026 года планируется повысить налоговую ставку на каждый игровой автомат с 6204 евро до 7440 евро в год, а на рулетку, а также на карточные и игры в кости — с 33 696 евро до 40 440 евро в год за каждый стол.
Ставку налога на игры по телефону, а также на тотализатор предлагается увеличить с 5% до 18% с доходов от их организации, налоговую ставку на бинго — с 10% до 12%, а на интерактивные азартные игры — с 12% до 15%.
Министерство финансов рассчитывает, что эти изменения принесут дополнительно 9,2 млн евро доходов, из которых 9,025 млн евро поступит в государственный бюджет, а 175 тыс. евро — в бюджеты самоуправлений.
Оценив соответствие поправок Конституции, Минфин заключил, что ограничение основных прав, заложенное в проекте, имеет законную цель, так как направлено на обеспечение общественных интересов. Поправки направлены на привлечение дополнительных доходов в бюджет, которые будут использованы для финансирования правительственных приоритетов. С учетом этого введенное ограничение признано соразмерным легитимной цели.
