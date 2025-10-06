Новая эра: Латвия готовится к полноценному членству в Совете Безопасности ООН

В начале октября Латвия начала работу в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) в статусе наблюдателя, принимая участие во всех заседаниях, включая закрытые, сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите. Это подготовительная фаза перед началом полноценного членства с 1 января 2026 года. 2 января в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоится церемония смены флагов у зала заседаний Совета Безопасности, символизирующая начало полномочий новых стран.