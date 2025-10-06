Пусть скромное, но свое: население Латвии не хочет ютиться в съемном жилье
Более половины жителей Латвии считают важным жить в собственном жилье, свидетельствует опрос, проведённый банком Luminor.
Ситуация схожа во всей Балтии
В Латвии более половины, а именно 63% жителей, считают важным жить в собственном жилье, а не, например, арендовать его. Ещё почти пятая часть респондентов скорее согласна с утверждением, что важно, чтобы жильё, в котором они живут, принадлежало им самим. Наиболее выражено это в Литве, где 74% жителей считают важным жить в своей собственности. В Эстонии этот показатель составляет 69%. Между тем 12% жителей Латвии считают, что не столь важно, кому принадлежит жильё, главное — чтобы оно было удобным и экономичным. В Эстонии так считают 9%, а в Литве — 7% опрошенных.
Эксперты указывают, что покупка жилья стала относительно выгоднее по сравнению с арендой. Например, двухкомнатная квартира площадью 55 м² в Имантe стоит около 55 тысяч евро. При первоначальном взносе 20% и ипотеке на 20 лет ежемесячный платёж составил бы примерно 262 евро, тогда как аренда аналогичной квартиры обходится в среднем в 360 евро в месяц. При этом следует учитывать расходы на первый взнос, страхование и налоги.
По данным Eurostat, жители Латвии чаще живут в принадлежащих им домах или квартирах — более 80% населения живёт в собственном жилье, а примерно 17% арендует. Это меньше, чем в среднем по Европейскому союзу, где в 2023 году арендовали жильё чуть более 30% жителей.
Значение возрастает с возрастом
В Латвии молодёжь до 30 лет чаще готова к аренде, что соответствует их динамичному образу жизни и мобильности. Однако после 40 лет наличие собственного жилья становится выраженным приоритетом — примерно 72% людей этого возраста признают, что для них важно иметь жильё в собственности.
Региональные различия показывают, что жители Риги придают собственности меньшее значение, тогда как в Латгале владение жильём ценится особенно высоко. Различия между городом и деревней минимальны: в крупных городах 68%, а в сельских районах 69% жителей считают наличие собственного жилья важным. Это свидетельствует о том, что стремление иметь свой дом или квартиру является общей ценностью для жителей всей Латвии, независимо от места проживания.
В Латвии недавно открыли первые два дома с низкой квартплатой. Но как писал Otkrito.lv, снять в них жилье уже не получится.