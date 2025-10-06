Пусть скромное, но свое: население Латвии не хочет ютиться в съемном жилье

В Латвии более половины, а именно 63% жителей, считают важным жить в собственном жилье, а не, например, арендовать его. Ещё почти пятая часть респондентов скорее согласна с утверждением, что важно, чтобы жильё, в котором они живут, принадлежало им самим. Наиболее выражено это в Литве, где 74% жителей считают важным жить в своей собственности. В Эстонии этот показатель составляет 69%. Между тем 12% жителей Латвии считают, что не столь важно, кому принадлежит жильё, главное — чтобы оно было удобным и экономичным. В Эстонии так считают 9%, а в Литве — 7% опрошенных.