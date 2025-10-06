Минздрав отказался повышать зарплаты латвийским врачам. В ответ медики грозят протестами

В ответ Министерство здравоохранения заявило, что обращаться в правительство за прибавкой не будет. Вместо этого оно предложило LVSADA совместно подать запрос на повышение зарплат тогда, когда будет готовиться проект госбюджета на 2027 год (в 2026 году), и лишь при условии, что правительство не запретит это сделать. Врачи отказались от такого предложения, сочтя его неприемлемым.