Минздрав отказался повышать зарплаты латвийским врачам. В ответ медики грозят протестами
Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (Latvijas Veselības un sociālās aprūpes darbinieku arodbiedrība - LVSADA) заявил о том, что не достиг соглашения с Министерством здравоохранения по поводу повышения зарплат.
Медики требовали повышения с 1 января 2026 года гарантированной государством средней месячной заработной платы: для медицинских работников — на 13,5%, для сотрудников лечебных учреждений, не являющихся медперсоналом, — на 120 евро.
В ответ Министерство здравоохранения заявило, что обращаться в правительство за прибавкой не будет. Вместо этого оно предложило LVSADA совместно подать запрос на повышение зарплат тогда, когда будет готовиться проект госбюджета на 2027 год (в 2026 году), и лишь при условии, что правительство не запретит это сделать. Врачи отказались от такого предложения, сочтя его неприемлемым.
По мнению профсоюза, Министерство здравоохранения игнорирует тот факт, что Европейская комиссия в этом году рекомендовала Латвии обеспечить значительное дополнительное государственное финансирование не только обороны, но и здравоохранения — с целью укрепления конкурентоспособности, устойчивости и социального равенства. Профсоюз считает, что недопустимо пассивное отношение министерства к укреплению системы здравоохранения, так как оно не только ухудшит состояние здоровья населения, но и поставит под угрозу жизнеспособность страны.
Врачи указывают, что ни в этом году, ни в 2026-м государство не планирует повышение заработной платы работникам отрасли, хотя конкурентоспособность зарплат уже сейчас откатилась к уровню 2020 года. Это, по оценке профсоюза, грозит ускоренным оттоком специалистов из государственного сектора в условиях уже критической нехватки кадров.
О дальнейших шагах профсоюз намерен решить 21 октября. Уже сейчас рассматриваются предложения о начале протестных акций, в том числе о выражении недоверия министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.
А что министр? Как ранее писал Otkrito.lv, Хосам Абу Мери заявил, что в латвийском здравоохранении все не так уж и плохо.