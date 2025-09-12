Министр Абу Мери заявил, что в латвийском здравоохранении все не так уж и плохо
В сфере здравоохранения очень важен вопрос просвещения населения, заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери на конференции «Здравоохранение на бюджетных перепутьях: политика, ресурсы, пациент», проходящей в Риге.
Министр отметил, что в настоящее время ситуация в системе здравоохранения не так уж плоха. «Это тоже нужно сказать», — подчеркнул Абу Мери. По его словам, многим историям о неудачах, которые видны в соцсетях и слышны в других местах, противопоставляются и истории успеха, когда людям удалось вылечиться благодаря поддержке государства.
В то же время он подчеркнул, что за любой системой необходимо ежедневно следить, обновлять и совершенствовать её. Абу Мери признал, что в здравоохранении есть сферы, которые необходимо сделать более эффективными и сократить бюрократию, но есть и направления, которым нужен дополнительное финансирование. Министр согласился, что каким бы большим ни был бюджет, его всё равно всегда будет не хватать. Это можно сказать и о странах с высоким уровнем финансирования здравоохранения.
«Следовательно, нужно искать решения в рамках существующего бюджета», — сказал Абу Мери, добавив, что важно также понять, какие цели можно достичь с имеющимися средствами. По его словам, значительная часть финансирования здравоохранения в Латвии расходуется на лечение.
«Министерство здравоохранения превращается в министерство лечения», — отметил министр.
Поэтому он пришёл к выводу, что необходимо изменить модель управления в отношении скрининга и профилактики заболеваний, чтобы не доводить дело до лечения. Сейчас жителей активно приглашают на различные профилактические обследования, а медицинский персонал разных категорий участвует в просветительской работе среди населения.
Министр подчеркнул, что просвещение общества крайне важно, чтобы люди сами понимали необходимость обращаться к врачам, а не ждали специального приглашения от государства.
А вот Латвийское общество врачей, как писал Otkrito.lv, настроено куда более пессимистично, чем министр: по его мнению, здравоохранение идет к кризису и краху.