Министр Абу Мери заявил, что в латвийском здравоохранении все не так уж и плохо

В то же время он подчеркнул, что за любой системой необходимо ежедневно следить, обновлять и совершенствовать её. Абу Мери признал, что в здравоохранении есть сферы, которые необходимо сделать более эффективными и сократить бюрократию, но есть и направления, которым нужен дополнительное финансирование. Министр согласился, что каким бы большим ни был бюджет, его всё равно всегда будет не хватать. Это можно сказать и о странах с высоким уровнем финансирования здравоохранения.