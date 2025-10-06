Абсурдная система: почему в Риге за тепло платят больше, чем в Вильнюсе и Таллине?

Кулбергс сообщил, что направил акционерам Rīgas Siltums письмо с призывом критически оценить работу совета и правления предприятия. По его словам, у всех участников было достаточно времени и возможностей исправить ситуацию, но они этого не сделали. В результате жители Риги платят за тепло больше, чем где-либо ещё в странах Балтии, а финансовые показатели предприятия продолжают ухудшаться.