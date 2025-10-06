Абсурдная система: почему в Риге за тепло платят больше, чем в Вильнюсе и Таллине?
Депутат Сейма Андрис Кулбергс ("Объединённый список") выступил с заявлением. По его мнению, пришло время провести реформу управления государственными предприятиями, чтобы положить конец так называемой «правильной» корпоративной системе, ставшей кормушкой для избранного круга чиновников.
По словам депутата, управление государственными предприятиями в Латвии превратилось в глубоко укоренившуюся проблему, которую необходимо срочно реформировать. Случай с Rīgas Siltums (RS) — очередной пример того, как годами допускается непрозрачная практика с конфликтами интересов в государственных и муниципальных компаниях.
Кулбергс напомнил, что ещё при расследовании проблем проекта Rail Baltica стало очевидно, насколько плохо управляются государственные предприятия. Теперь ситуация с Rīgas Siltums лишь подтверждает, что речь идёт не о единичных случаях, а о системном кризисе государственного управления.
По словам Кулбергса, в Риге самый высокий тариф на тепло в странах Балтии — несмотря на то, что цены на газ и щепу схожи с Вильнюсом и Таллином.
Как рассказал депутат, в Риге уже много лет действует абсурдная и тщательно охраняемая система закупок тепла, при которой Rīgas Siltums покупает тепло у частных котельных по завышенной цене, тогда как государственная электростанция TEC-2 вынуждена сбрасывать произведённое тепло в воздух. В результате жители Риги переплачивают, государство теряет деньги, а излишки оседают в частных структурах. По опубликованным данным, прибыль частных котельных превышает нормальные коммерческие показатели и даже превосходит доходность игорного бизнеса.
При этом, по словам Кулбергса, некоторые руководители этих частных предприятий одновременно входят в совет Rīgas Siltums и сами принимают решения о закупках у собственных компаний.
Кулбергс сообщил, что направил акционерам Rīgas Siltums письмо с призывом критически оценить работу совета и правления предприятия. По его словам, у всех участников было достаточно времени и возможностей исправить ситуацию, но они этого не сделали. В результате жители Риги платят за тепло больше, чем где-либо ещё в странах Балтии, а финансовые показатели предприятия продолжают ухудшаться.
"Теперь остаётся ждать решения акционеров — решатся ли они наконец навести порядок в этой системе или снова предпочтут промолчать", - подводит итог депутат.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что Rīgas siltums будет бесплатно обогревать украинцев. А цены на тепло в Риге из-за этого не вырастут?