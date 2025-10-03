Rīgas siltums будет бесплатно обогревать украинцев. А цены на тепло в Риге из-за этого не вырастут?

«В пределах возможностей мы продолжаем оказывать поддержку обществу Украины и будем делать это столько, сколько потребуется. Мы осознаем нужды жителей Украины и стараемся внести свой вклад, чтобы помочь преодолеть трудности, вызванные войной. Хочу подчеркнуть, что это пожертвование не повлияет на тарифы и цены на тепловую энергию для наших клиентов — его стоимость полностью будет покрыта из прибыли компании», - заявил председатель правления RĪGAS SILTUMS Калвис Калниньш.