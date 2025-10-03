Rīgas siltums будет бесплатно обогревать украинцев. А цены на тепло в Риге из-за этого не вырастут?
Совет и акционеры RĪGAS SILTUMS согласовали решение о предоставлении пожертвования украинскому обществу в виде 650 МВт·ч тепловой энергии.
«В пределах возможностей мы продолжаем оказывать поддержку обществу Украины и будем делать это столько, сколько потребуется. Мы осознаем нужды жителей Украины и стараемся внести свой вклад, чтобы помочь преодолеть трудности, вызванные войной. Хочу подчеркнуть, что это пожертвование не повлияет на тарифы и цены на тепловую энергию для наших клиентов — его стоимость полностью будет покрыта из прибыли компании», - заявил председатель правления RĪGAS SILTUMS Калвис Калниньш.
Пожертвование объемом 650 МВт·ч будет распределено следующим образом: зданию посольства Украины — 150 МВт·ч, зданию общества «Украинский дом в Латвии» — 150 МВт·ч и Украинско-латвийскому центру науки, образования, спорта и культуры Volia.lv — 350 МВт·ч. Период — с 1 октября 2025 года по 30 сентября 2026 года. Согласно действующему тарифу на тепловую энергию — 83,01 евро/МВт·ч, общая стоимость пожертвования составит не более 58 597,50 евро без НДС.
В прошлом году RĪGAS SILTUMS уже передавал 300 МВт·ч тепловой энергии посольству Украины и обществу «Украинский дом в Латвии», а также пожертвовало дизельные и бензиновые генераторы, насос и транспортное средство, предназначенные для восстановления и поддержания энергоснабжения Украины.
Предприятие RĪGAS SILTUMS поддерживает Украину и призывает других также быть рядом с украинским народом до победы.
