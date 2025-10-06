На самом деле закрывают? Что происходит с Русским театром в Таллине

Смена названия не повлияла ни на репертуар, ни на планы премьер следующего сезона. Их будет столько же, сколько и раньше — 9-10 в год. Как и прежде, будут ставиться спектакли на русском языке — это одно из требований Министерства культуры. Его представитель Лийси Рохтунга подтвердила: «Театр продолжит показывать постановки эстонских и зарубежных авторов на русском языке, чтобы зрители, для которых русский является родным, могли и дальше посещать спектакли».