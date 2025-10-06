На самом деле закрывают? Что происходит с Русским театром в Таллине
Этим летом бывший Эстонский Русский театр сменил название — теперь он называется театр Сюдалинна. Это вызвало слухи о том, что Эстония прекращает деятельность этого театра. Кто распространяет такие разговоры и правда ли, что Русский театр в Эстонии собираются закрыть? О том, как дела обстоят на самом деле, рассказывает проект проверки фактов Re:Check от Re:Baltica.
В начале лета бывший Эстонский Русский театр решил сменить название. Теперь официальное название театра — Сюдалинна. Сюдалинна — это название района в центре Таллина, которое в переводе с эстонского означает «сердце города», сообщает LSM.lv.
Несколько недель назад к этому театру привлекла внимание депутат Рижской думы от Национального объединения Лиана Ланга. В социальной сети X она написала: «Русский театр в Таллине закрывается».
Своё утверждение она сопроводила видео на русском языке, где говорилось: «Театр Сюдалинна — ранее Русский театр — официально сообщил о масштабных сокращениях. Уведомления о прекращении контрактов получили восемь актёров. Ещё до этого были уволены 17 сотрудников административного отдела. Для театра это самый серьёзный кризис за последние десятилетия».
Действительно, часть актёров и административных работников была вынуждена покинуть театр. Это произошло потому, что государство сократило финансирование на 15% — примерно на 400 тысяч евро.
Однако театр не закрывается. Он продолжает работу. Художественный руководитель театра Дмитрий Петренко признался, что был удивлён подобным заявлениям: «В последнее время о театре Сюдалинна, бывшем Русском, много всякой информации. Но такие слухи я слышу впервые, если честно. Никто сейчас не говорит и никогда не говорил о закрытии театра или чем-то подобном, поэтому я несколько удивлён».
В Министерстве культуры Эстонии также подтвердили, что театр продолжает работать. Представитель министерства Лийси Рохтунга в письменном ответе пояснила, что финансирование сократили из-за пересмотра приоритетов и бюджетных средств. Театр Сюдалинна раньше получал почти на четверть больше государственной поддержки, чем несколько региональных театров. На это указывает и Петренко:
«Нашему театру урезали бюджет, и это объясняется тем, что его статус был приравнен к региональным театрам. Это связано и со спецификой публики, и с другими финансовыми показателями. Поэтому нам пришлось сократить как административный аппарат, так и часть труппы».
Эстонские СМИ недавно сообщили, что в стране сокращается общий бюджет на культуру, и в ближайшие четыре года государственное финансирование этой сферы будет постепенно уменьшаться.
Что касается смены названия театра, то над этим работали больше года. Среди причин — и полномасштабное вторжение России в Украину.
По словам Петренко: «Проблема заключалась ещё и в том, что в эстонском языке нет разницы между словами "русский" и "российский". Поэтому название Vene Teater (Русский театр) воспринималось многими как "театр России", в том числе при переводе на английский язык. Мы очень не хотели, чтобы наш театр каким-либо образом ассоциировался с Россией как государством».
Смена названия не повлияла ни на репертуар, ни на планы премьер следующего сезона. Их будет столько же, сколько и раньше — 9-10 в год. Как и прежде, будут ставиться спектакли на русском языке — это одно из требований Министерства культуры. Его представитель Лийси Рохтунга подтвердила: «Театр продолжит показывать постановки эстонских и зарубежных авторов на русском языке, чтобы зрители, для которых русский является родным, могли и дальше посещать спектакли».
Петренко добавил: «Уже много лет все наши постановки переводятся параллельно — синхронно или с субтитрами на эстонский язык. В этом сезоне мы планируем перейти и на английские субтитры, так как эта аудитория тоже растёт. Мы также играем спектакли и на эстонском языке».
Журналисты также спросили депутата Лангу, почему она вводит людей в заблуждение. Она ответила, что написала: театр «закрывается», а не «закрыт». То есть, по её словам, речь шла о продолжающемся процессе.
Однако, как подчеркнули в Министерстве культуры Эстонии, никакого закрытия театра не планируется. Речь идёт только о сокращении финансирования.
Стоит добавить, что время от времени распространяются и слухи о будущем Рижского русского театра Михаила Чехова. Так, два с половиной года назад Re:Check сообщал о лжи, распространяемой Кремлём. Одна из известных пропагандисток российского телевидения Ольга Скабеева в эфире «Россия 1» заявила, что тогдашний мэр Риги Мартиньш Стакис решил закрыть театр Чехова. Никаких подобных планов тогда не было и сейчас нет.
Русский театр продолжает работать и в Вильнюсе. В сентябре 2022 года бывший Русский драматический театр был переименован в Старый театр Вильнюса. Как сообщало тогда Латвийское телевидение, призывы сменить название звучали с конца февраля, после начала российского вторжения в Украину. Министр культуры Литвы Симонас Кайрис пояснил, что дискуссии шли несколько месяцев и он не хотел напрямую связывать это решение с войной. По его словам, правильнее сказать, что нынешняя ситуация позволила быть более целенаправленными в принятии решений. Тем не менее театр в Вильнюсе — так же как в Латвии и Эстонии — продолжает показывать спектакли на русском языке.