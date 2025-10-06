Банк Латвии выпускает 2 евро с гербом Селии - в кошельках появится новый символ
В четверг, 9 октября, Банк Латвии выпустит памятную монету номиналом 2 евро с гербом Селии, таким образом завершая серию памятных монет «2 евро — исторические земли Латвии».
Монета «Селия» будет выпущена в обращение (то есть попадет в кошельки жителей и повседневный оборот), а также в сувенирной упаковке и в наборах оборотных монет. Эти нумизматические продукты будут доступны для покупки только в интернете — на сайте e-monetas.lv.
Латвию составляют пять исторических земель — Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селия. В источниках Селия упоминается уже в начале XIII века, но официально как культурно-историческая территория она была закреплена лишь в 2021 году, когда её включили в Закон об исторических землях Латвии. В 2023 году были утверждены флаг Селии и герб, созданный геральдическим художником Эдгаром Симсом, который изображен на реверсе монеты. Подобно львам Курземе и лосю Земгале, герб Селии содержит элементы визуальной идентичности Курземско-Земгальского герцогства, которые изображались по-разному на протяжении веков — то с лосем, то с благородным оленем. В отличие от других гербов, герб Селии создавался в тесном сотрудничестве с местными сообществами, самоуправлениями и общественными организациями. На нем изображен благородный зверь с раскидистой короной рогов и высоко поднятой головой — серебряный олень на красном фоне.
Тираж монеты «Селия» в обращении составит 400 000 экземпляров (они будут использоваться как обычные 2-евровые монеты с национальной символикой). В сувенирной упаковке в качестве Brilliant Uncirculated будет выпущено 7000 экземпляров, а в наборах оборотных монет — 6000 экземпляров. Цена монеты в сувенирной упаковке составит 12,50 евро, а набора монет — 33 евро.
Чтобы монету смогли приобрести как можно больше коллекционеров и желающих, установлен лимит покупки на одну персону: 4 монеты в сувенирной упаковке, 1 ролик и 4 набора монет.
Дизайн национальной стороны монеты «Селия» разработал художник Лаймонис Шенбергс, автор и предыдущих монет этой серии. Автор общей стороны монеты — художник Люк Люикс (Luc Luycx). Материал и размер монеты такие же, как у других 2-евровых монет.
На национальной стороне изображен герб Селии, также выбиты название государства «LATVIJA» и год выпуска «2025». Монета отчеканена на монетном дворе Литвы — UAB Lietuvos monetų kalykla.
В наборе оборотных монет «Селия» будут включены монеты 2025 года с номиналом от 1 цента до 2 евро, а также новая памятная монета номиналом 2 евро. «Селия» станет единственной памятной 2-евровой монетой Банка Латвии в 2025 году.
Монеты можно будет приобрести в сувенирной упаковке, роликах (по 25 монет в каждом) и наборах только через интернет — на сайте e-monetas.lv с 9 октября, начиная с 12:00. Получить заказ можно будет по почте (ролики в обращении — только в пределах Латвии) или лично в кассах Банка Латвии в Риге, на улице Безделигу, 3. Чтобы обеспечить равномерный поток клиентов, для получения заказов в кассах будет действовать распределенный график — дата получения будет указана в подтверждении заказа.