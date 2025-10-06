Банк Латвии выпускает 2 евро с гербом Селии - в кошельках появится новый символ

Латвию составляют пять исторических земель — Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селия. В источниках Селия упоминается уже в начале XIII века, но официально как культурно-историческая территория она была закреплена лишь в 2021 году, когда её включили в Закон об исторических землях Латвии. В 2023 году были утверждены флаг Селии и герб, созданный геральдическим художником Эдгаром Симсом, который изображен на реверсе монеты. Подобно львам Курземе и лосю Земгале, герб Селии содержит элементы визуальной идентичности Курземско-Земгальского герцогства, которые изображались по-разному на протяжении веков — то с лосем, то с благородным оленем. В отличие от других гербов, герб Селии создавался в тесном сотрудничестве с местными сообществами, самоуправлениями и общественными организациями. На нем изображен благородный зверь с раскидистой короной рогов и высоко поднятой головой — серебряный олень на красном фоне.