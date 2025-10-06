Осень пробкам не помеха: названы самые проблемные участки на дорогах Латвии
В дорожной сети государственного значения продолжаются строительные работы на 32 участках. Больше всего работ ведётся на региональных дорогах — на 11 объектах. Самые значительные ограничения движения установлены на участке от Литене до Балви: проезд через 10-километровый отрезок ремонтных работ займёт около 45 минут.
Отправляясь в путь, рекомендуется ознакомиться с картой дорожных работ на сайте государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi, где размещена актуальная информация обо всех ремонтных участках и ограничениях движения на государственных дорогах.
Наиболее серьёзные ограничения движения на государственных магистралях:
Баусское шоссе (A7) — у въезда в Ригу продолжается четвёртая очередь строительства Южного моста, а также создаётся инфраструктура для пешеходов и велосипедистов между Кекавой и Ригой; в часы интенсивного движения образуются заторы;
Видземское шоссе (A2) — в районе Сигулды действует один участок с реверсивным движением, ограничение скорости 50 км/ч; время проезда — около 20 минут;
Видземское шоссе (A2) — на участке от Лизеспастса до Лацупи два светофорных участка, ограничение ширины проезда 3,5 метра; время проезда — около 35 минут;
Даугавпилсское шоссе (A6) — на участке от Калнишки до Любасте один светофорный участок, местами движение организовано по одной полосе в каждом направлении; ограничение скорости 50 и 70 км/ч; время проезда — около 30 минут;
Шоссе Екабпилс–Резекне–Лудза–граница с Россией (Терехово) (A12) — в районе Лудзы три светофорных участка, ограничения скорости 70 и 50 км/ч; время проезда — около 30 минут;
Окружная даугавпилсская дорога (A14) и участок A14 до Свенте — два светофорных участка, ограничения скорости 70 и 50 км/ч; время проезда — около 30 минут.