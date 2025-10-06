Предприниматель предупреждает: программа недорогого арендного жилья может обернуться 25-летним долгом для всех
Реализация программы недорогого арендного жилья в формате государственно-частного партнёрства (Publiskā un privātā partnerība - PPP) может стать чрезмерным финансовым бременем для налогоплательщиков, заявил член правления девелоперской и строительной компании SIA YIT Latvija Андрис Боже.
Программа Министерства финансов «Арендное жильё для специалистов Латвии», реализуемая VAS Valsts nekustamie īpašumi, предусматривает строительство современных и энергоэффективных квартир по доступной цене для молодых специалистов, занятых в социально значимых профессиях.
«Это похвальная инициатива, однако следует быть осторожными, чтобы её реализация в рамках PPP не стала чрезмерным финансовым бременем для налогоплательщиков. Кроме того, ситуация в Риге и регионах Латвии существенно различается в плане доступности арендного жилья», — отметил Боже.
В Риге планируется построить более таких 700 квартир, однако, по словам Боже, рынок аренды в столице уже достаточно активен и развит, с тысячами доступных квартир. Поэтому, по его мнению, было бы эффективнее сотрудничать с институциональными частными девелоперами и интегрировать арендные дома в существующие проекты. Это позволило бы обеспечить необходимое количество жилья, одновременно защитив как государство, так и муниципальных налогоплательщиков от необходимости долгосрочного финансирования программы.
В регионах же ситуация иная — там рынок аренды развит слабо, поэтому поддержка специалистов через программу «Арендное жильё для специалистов Латвии» является обоснованной и крайне необходимой, подчёркивает Боже. Однако, добавляет он, не все самоуправления согласились участвовать в программе, опасаясь слишком высоких затрат и ограниченных бюджетных ресурсов. Это, по его словам, прямой сигнал о том, что проект может стать долговременным бременем для бюджета самоуправлений и жителей региона.
Боже напомнил, что YIT Latvija и другие девелоперы уже доказали, что арендные проекты в Латвии возможны и успешны. Неоднократно девелоперы предлагали Рижскому самоуправлению совместно развивать принадлежащие городу земельные участки, создавая на них арендное жильё для молодых специалистов, однако эти идеи так и остались на уровне предложений.
Он подчеркнул, что при реализации программы необходимо учитывать не только затраты на строительство, но и расходы на финансирование, которые придётся покрывать частному партнёру.
«Может получиться так, что недорогое арендное жильё превратится во второй “Золотой Южный мост”, который налогоплательщики будут оплачивать 20–25 лет», — предупредил Боже.
Ранее сообщалось, что участие в программе PPP «Арендное жильё для специалистов Латвии» приняли семь самоуправлений.
Планируется строительство 48 квартир в Гулбене, 150 — в Тукумсе, 140 — в Екабпилсе, 192 — в Лиепае, 120 — в Даугавпилсе, 100 — в Цесисе и 174 — в Риге. Всего до 2030 года планируется построить не менее 924 квартир по доступной цене для специалистов, занятых в важных для государства и самоуправлений отраслях.
Председатель правления VNĪ Ренар Гришкевич отметил, что вместе со строительством объездных дорог в Кекаве и Бауске этот проект станет третьим по величине PPP-проектом в стране. В сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком запланированы инвестиции в размере 300 миллионов евро, распределённые на три лота.
В рамках первого лота, в котором участвуют семь самоуправлений из разных регионов Латвии, за пять лет более 900 семей смогут получить ключи от своих новых арендных квартир.
Эксперты, привлечённые Европейским инвестиционным банком, разработали финансово-экономические расчёты для пилотного проекта программы «Арендное жильё для специалистов Латвии». Для каждого самоуправления были проведены индивидуальные расчёты по необходимым инвестициям для покрытия затрат и прогнозируемым арендным ставкам, исходя из доступных земельных участков, выбранных для программы.
Otkrito.lv сообщал, что на этой неделе в Латвии откроют первые два дома с низкой квартплатой. Но снять в них жилье уже не получится.