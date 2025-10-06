Предприниматель предупреждает: программа недорогого арендного жилья может обернуться 25-летним долгом для всех

В регионах же ситуация иная — там рынок аренды развит слабо, поэтому поддержка специалистов через программу «Арендное жильё для специалистов Латвии» является обоснованной и крайне необходимой, подчёркивает Боже. Однако, добавляет он, не все самоуправления согласились участвовать в программе, опасаясь слишком высоких затрат и ограниченных бюджетных ресурсов. Это, по его словам, прямой сигнал о том, что проект может стать долговременным бременем для бюджета самоуправлений и жителей региона.