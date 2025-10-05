Умер актер Ремо Джироне, сыгравший главного злодея в сериале "Спрут"

Родившийся в Асмаре (Эритрея), Джироне стал одним из самых узнаваемых лиц итальянского телевидения, сыграв Гаетано «Тано» Кариди в сериале, десять сезонов которого выходили с 1984 по 2001 год. В первых четырёх сезонах главную роль комиссара Коррадо Каттани исполнил Микеле Плачидо. «Спрут» до сих пор считают самым известным итальянским сериалом и одним из лучших телевизионных изображений мафии. Одним из авторов музыки к нему был Эннио Морриконе, которого считают одним из величайших композиторов в истории кино.