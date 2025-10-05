Умер актер Ремо Джироне, сыгравший главного злодея в сериале "Спрут"
На 77-м году жизни скончался Ремо Джироне — легендарный итальянский актер, прославившийся ролью Тано Кариди в культовом сериале "Спрут". Он ушел из жизни в Монако, где жил с женой.
В возрасте 76 лет умер итальянский актёр и кинолегенда Ремо Джироне, который получил мировую известность благодаря роли хладнокровного Тано Кариди в культовом телесериале «Спрут» (La Piovra). Как сообщает издание News.mc, Джироне скончался у себя дома в Монако, где многие годы жил спокойной частной жизнью вместе с женой, актрисой Виторией Скизано.
Родившийся в Асмаре (Эритрея), Джироне стал одним из самых узнаваемых лиц итальянского телевидения, сыграв Гаетано «Тано» Кариди в сериале, десять сезонов которого выходили с 1984 по 2001 год. В первых четырёх сезонах главную роль комиссара Коррадо Каттани исполнил Микеле Плачидо. «Спрут» до сих пор считают самым известным итальянским сериалом и одним из лучших телевизионных изображений мафии. Одним из авторов музыки к нему был Эннио Морриконе, которого считают одним из величайших композиторов в истории кино.
Addio,al grande attore Remo Girone.— sempre la verita' (@semprelaverita1) October 3, 2025
Indimenticabile nella "Piovra",dove interpretava il ruolo del cattivo "Tano Cariddi".
Riposa in Pace!#RemoGirone #LaPiovra #TanoCariddi pic.twitter.com/ETYkXlsdS8
Хотя мировую славу Джироне принёс именно «Спрут», он был опытным театральным и киноактёром, дебютировавшим ещё в 1974 году. В фильме 2019 года «Ford vs Ferrari» с Кристианом Бэйлом и Мэттом Дэймоном он сыграл легендарного основателя компании Ferrari Энцо Феррари. Фильм получил четыре номинации на премию «Оскар», включая «Лучший фильм». Последней работой Джироне стала картина с Дэнзелом Вашингтоном «Великий уравнитель 3: Последняя глава» (The Equalizer 3), вышедшая в 2023 году.
Год назад в интервью Corriere della Sera актёр признался, что когда-то боролся с раком мочевого пузыря, но, несмотря на тяжёлую болезнь, продолжал работу в «Спруте».