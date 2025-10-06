Латвия отказалась ехать на мировой климатический саммит в Бразилии. Причина уже озвучена
Десятки стран до сих пор не смогли обеспечить размещение для своих участников климатического саммита COP30, который пройдет в Бразилии в следующем месяце, и некоторые делегации рассматривают возможность не участвовать из-за резкого дефицита гостиниц и стремительного роста цен — до нескольких сотен долларов за ночь. Об этом сообщает Reuters.
Министр климата Латвии Каспарс Мелнис сообщил Reuters, что страна обратилась с просьбой разрешить своим представителям участвовать в саммите по видеосвязи. Он заявил, что Латвия уже фактически решила не ехать, так как это слишком дорого для бюджета.
Вторая восточноевропейская страна — Литва — также заявила, что может отказаться от поездки после того, как получила предложения по размещению по цене свыше 500 долларов за ночь на человека. Представитель Министерства энергетики Литвы, курирующего климатические вопросы, отметил, что легитимность и качество переговоров пострадают, если правительства не смогут участвовать из-за высокой стоимости.
Представитель председательства COP30 от Бразилии заявил, что решение об участии остается за каждой страной.
Через несколько дней после открытия официальной платформы бронирования в начале августа цены колебались от 360 до 4400 долларов за ночь. На этой неделе минимальная стоимость снизилась, но остается недоступной для многих делегаций.
Бразильские власти отказались переносить саммит, но пообещали выделить 15 номеров по цене до 220 долларов в день для каждой делегации из развивающихся стран и 15 номеров по цене до 600 долларов в день для делегаций из богатых стран. ООН также увеличила субсидии, чтобы помочь бедным странам обеспечить участие.
Менее чем за шесть недель до начала саммита 81 страна все еще ведет переговоры о размещении, а 87 стран уже забронировали гостиницы, сообщил оргкомитет COP30.
Председатель группы наименее развитых стран при ООН Эванс Ньева сказал Reuters, что их объединение все еще оценивает возможности участия стран. Он отметил, что поступает большое количество обращений и просьб о поддержке, но ресурсы ограничены, и это может повлиять на численность делегаций.