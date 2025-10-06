Латвия отказалась ехать на мировой климатический саммит в Бразилии. Причина уже озвучена

Бразильские власти отказались переносить саммит, но пообещали выделить 15 номеров по цене до 220 долларов в день для каждой делегации из развивающихся стран и 15 номеров по цене до 600 долларов в день для делегаций из богатых стран. ООН также увеличила субсидии, чтобы помочь бедным странам обеспечить участие.