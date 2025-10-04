Шон "Дидди" Комбс услышал приговор - разнузданные секс-вечеринки дорого обошлись рэперу

Комбс в суде признал прошлое поведение «отвратительным и постыдным», извинился перед Кэсси Вентурой и другой бывшей подругой. Он сказал, что «ненавидит себя», потерялся «в эго и излишествах», а в тюрьме был «сломлен и унижен». В четверг, 2 октября, рэпер также передал судье письмо на четырех страницах, в котором он извинился «за все те страдания и боль, которые я причинил», и заявил, что 13 месяцев в тюрьме в Бруклине изменили его. На слушании выступили шестеро его детей, из-за чего он заплакал.