Шон "Дидди" Комбс услышал приговор - разнузданные секс-вечеринки дорого обошлись рэперу
Суд в Нью-Йорке приговорил рэпера Шона "Дидди" Комбса к 50 месяцам тюрьмы (это четыре года и два месяца) за перевозку людей с целью вовлечения в проституцию.
Шон «Дидди» Комбс (55) приговорен к 50 месяцам тюрьмы и штрафу $500 тыс. по делу о проституции, связанной с его бывшими девушками и мужчинами секс-работниками.
Комбс был признан невиновным по самым тяжелым обвинениям: в рэкете и насильственном перемещении с целью сексуальной эксплуатации своей экс-подруги, певицы Кэсси, и еще одной девушки, давшей показания анонимно. Однако присяжные признали его виновным в их перевозке с целью принудить к проституции. В основе обвинений были показания свидетелей, которые рассказывали, в частности, как их привозили на «сумасшедшие вечеринки» Дидди и склоняли к сексуализированным контактам под воздействием больших доз алкоголя и наркотиков.
Судья Арун Субраманиан заявил, что музыкант злоупотреблял властью и контролем, отверг версию защиты о «добровольных» встречах, и поблагодарил пострадавших за смелость.
Комбс в суде признал прошлое поведение «отвратительным и постыдным», извинился перед Кэсси Вентурой и другой бывшей подругой. Он сказал, что «ненавидит себя», потерялся «в эго и излишествах», а в тюрьме был «сломлен и унижен». В четверг, 2 октября, рэпер также передал судье письмо на четырех страницах, в котором он извинился «за все те страдания и боль, которые я причинил», и заявил, что 13 месяцев в тюрьме в Бруклине изменили его. На слушании выступили шестеро его детей, из-за чего он заплакал.
Приговор оказался ниже максимального (20 лет), но выше ожиданий защиты, просившей освободить его почти сразу. Прокуратура требовала не менее 11 лет, утверждая, что мягкое наказание оправдает годы насилия.
Кэсси в письме назвала Комбса «манипулятором» и заявила, что боится его досрочного выхода. После решения ее адвокаты подчеркнули, что приговор подтверждает тяжесть преступлений и поможет жертвам чувствовать поддержку. Учитывая год, который Комбс провел в заключении с момента ареста в сентябре 2024 года, и возможность смягчения наказания за хорошее поведение, приговор означает, что Комбс останется в заключении до 2028 года, отмечает New York Times.