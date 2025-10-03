Историческое событие в мире латвийской музыки - сестры Баланас подписали контракт с Decca Classics
В историю латвийской культуры вписана новая страница: скрипачка Кристине Баланас и виолончелистка, дирижёр Маргарита Баланас стали первыми латвийскими музыкантами, подписавшими контракт с мировым гигантом звукозаписи Decca Classics.
Decca Classics — один из старейших и самых престижных лейблов в мире, под крылом которого выходили записи таких легенд, как Лучано Паваротти, Герберт фон Караян, Пласидо Доминго, Рене Флеминг и Марта Аргерих. Основанная в 1929 году в Великобритании, компания уже более 90 лет ассоциируется с качеством, новаторством и лидирующими позициями в классической музыке. Теперь к этому блестящему списку присоединились и латвийские исполнительницы Кристине и Маргарита Баланас.
«Стать частью семьи Decca — это как исполнение мечты», — признались сестры.
Сегодня, в сотрудничестве с Decca Classics, они представляют свою первую запись — Castillo Interior латвийского композитора Петериса Васкса, духовное и медитативное произведение, вдохновленное трудами Святой Терезы Авильской. Этот релиз знаменует не только начало нового творческого пути, но и исторический момент для латвийской классической музыки. «Наше сотрудничество с Decca Classics — это не просто профессиональный шаг, а уникальная возможность нести имя Латвии в мир», — подчеркнули Кристине и Маргарита.
Исполнительный продюсер Decca Classics Хелен Роджерс многие годы следила за успехами сестёр Баланас. «В прошлом году у меня была уникальная возможность услышать их выступление в Ola Foundation. С первой ноты я была очарована: в их интерпретации Castillo Interior звучала музыкальная ясность, мастерство и глубоко человеческая правда. Мы гордимся тем, что принимаем Кристине и Маргариту в семью Decca Classics», — отметила она.
Сёстры Баланас выступали на самых престижных сценах мира — в нью-йоркском Карнеги-холле, Сиднейском оперном театре, лондонском Альберт-холле, а также в качестве солисток вместе с Королевским Ливерпульским филармоническим оркестром, Мюнхенским филармоническим оркестром и Лондонским филармоническим оркестром.