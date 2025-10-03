Историческое событие в мире латвийской музыки - сестры Баланас подписали контракт с Decca Classics

Decca Classics — один из старейших и самых престижных лейблов в мире, под крылом которого выходили записи таких легенд, как Лучано Паваротти, Герберт фон Караян, Пласидо Доминго, Рене Флеминг и Марта Аргерих. Основанная в 1929 году в Великобритании, компания уже более 90 лет ассоциируется с качеством, новаторством и лидирующими позициями в классической музыке. Теперь к этому блестящему списку присоединились и латвийские исполнительницы Кристине и Маргарита Баланас.