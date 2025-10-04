Латвийцам напоминают: сжигание в печах и каминах бытовых отходов строго запрещено и грозит штрафами
Сжигание бытовых отходов строго запрещено, вредно в любом количестве и является наказуемым деянием, напоминает Государственная служба охраны окружающей среды (VVD), призывая жителей быть ответственными.
VVD поясняет, что такие действия вредят окружающей среде, угрожают здоровью людей и влекут административную ответственность. Запрет распространяется не только на пластиковые изделия и бытовые отходы, но и на обработанную древесину и мебельные остатки. За ненадлежащее обращение с отходами, включая их сжигание, физическим лицам может быть назначен штраф до 1000 евро, а юридическим лицам — до 2800 евро, информировала руководитель отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска.
Как отметил Калвис Авотиньш, при сжигании пластмасс, шин, масел или других нефтепродуктов в воздух выделяются канцерогенные вещества и тяжелые металлы. Они накапливаются в почве, воде и живых организмах, создавая долгосрочные риски для здоровья людей и животных. Эти соединения сохраняются в окружающей среде десятилетиями. Авотиньш подчеркнул, что важно, чтобы управление отходами происходило в соответствии с требованиями закона и чтобы людям не приходилось жить в загрязненной среде.
VVD обращает внимание, что при низкой температуре отходы не сгорают полностью, образуя токсичные промежуточные продукты. Среди самых опасных веществ — диоксин, который не разрушается в окружающей среде и может вызывать злокачественные опухоли, аллергии, а также наносить вред эндокринной и репродуктивной системам.
Кроме того, если в печи или отопительном котле сжигаются вещи, не предназначенные для этого, портится котел и возрастает риск пожара. Температура горения пластиковых изделий, ПЭТ-бутылок, пленки гораздо выше, чем предусмотрено при изготовлении отопительного оборудования, поэтому образуется сажа и неконтролируемое горение.
VVD призывает всех сдавать отходы только лицензированным операторам, тем самым снижая загрязнение и защищая здоровье общества. Обращение с бытовыми отходами контролируется самоуправлением. В случае выявления незаконного сжигания об этом следует сообщать в муниципальную полицию, напоминает VVD.
Если же нарушение происходит на территории предприятия, об этом можно сообщить в VVD, позвонив по телефону 26 33 88 00 или через мобильное приложение «Vides SOS».