Латвийцам напоминают: сжигание в печах и каминах бытовых отходов строго запрещено и грозит штрафами

VVD поясняет, что такие действия вредят окружающей среде, угрожают здоровью людей и влекут административную ответственность. Запрет распространяется не только на пластиковые изделия и бытовые отходы, но и на обработанную древесину и мебельные остатки. За ненадлежащее обращение с отходами, включая их сжигание, физическим лицам может быть назначен штраф до 1000 евро, а юридическим лицам — до 2800 евро, информировала руководитель отдела по связям с общественностью VVD Айя Ялинска.