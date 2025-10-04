На следующей неделе изменится организация движения на мосту Земитана в Риге
На следующей неделе, с 9 октября, в Риге на мосту Йорга Земитана планируется открыть движение по отремонтированным полосам движения, сообщили строители, ознакомив мэра Виестурса Клейнбергса с ходом строительных работ.
В ночь на 9 октября движение транспорта в направлении из центра в Пурвциемс будет перенаправлено на правую часть моста. А с 10 октября движение транспорта в направлении из Пурвциемса в центр будет перенаправлено на среднюю часть моста.
Первые два этапа строительных работ близки к завершению. В каждом из этапов были приведены в порядок две полосы движения. Теперь планируется приступить к третьему этапу строительных работ и провести работы на оставшейся части моста. Работы будут выполняться в зимний сезон, чтобы после наступления более теплой погоды произвести асфальтирование оставшихся двух полос. В настоящее время работы выполняются в плановые сроки, и задержек не предвидится.
«Особенно важно, что параллельно с реконструкцией моста осуществляется и строительство пункта мобильности, который в будущем обеспечит удобный доступ к поезду и будет способствовать интегрированной сети общественного транспорта. Такой подход к градостроительству показывает, что наш приоритет – это улучшение качества повседневной жизни людей и умное развитие городской среды», – отметил мэр Риги Клейнбергс.
В то же время запрет на движение пешеходов и закрытые остановки на мосту сохранятся. Движение пешеходов пока будет организовано по пешеходному мосту возле станции Земитаны.
Экскаваторы убрали старое покрытие Земитанского моста
После реконструкции мост Зимитана будет иметь современный дизайн, обеспечивая удобное движение пешеходов, велосипедов и общественного транспорта. Параллельно с реконструкцией моста обновляются и прилегающие территории у торгового центра Domina, а также перекрёсток улиц Пернавас и Чака.