На следующей неделе изменится организация движения на мосту Земитана в Риге

Первые два этапа строительных работ близки к завершению. В каждом из этапов были приведены в порядок две полосы движения. Теперь планируется приступить к третьему этапу строительных работ и провести работы на оставшейся части моста. Работы будут выполняться в зимний сезон, чтобы после наступления более теплой погоды произвести асфальтирование оставшихся двух полос. В настоящее время работы выполняются в плановые сроки, и задержек не предвидится.