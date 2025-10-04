Австралийские сбережения и заем на 16 тысяч: что интересного показала декларация бывшей главы ЦИК
Бывшая председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Кристине Саулите в этом году на своей должности получила зарплату в размере 20 535 евро, следует из её поданной декларации госдолжностного лица при уходе с поста.
Кристине Саулите задекларировала сбережения в размере 6124 евро в Swedbank, а также 68 661 австралийский доллар (38 593 евро) на счету в зарегистрированном в Австралии Westpac Banking Corporation.
Саулите арендовала квартиру в Риге, а также указала выданный заем на сумму 16 070 евро.
Как сообщалось ранее, подсчет голосов на муниципальных выборах 2025 года сопровождался техническими проблемами, которые начались ещё в период досрочного голосования.
ЦИК также упрекали в некачественной коммуникации как с обществом, так и с избирательными участками. В один из дней досрочного голосования комиссия заявила о «внешней атаке» на систему, однако впоследствии выяснилось, что это не соответствует действительности. В ночь выборов, когда произошли технические сбои и подсчет голосов в системе оказался невозможным, избирательные участки долгое время не получали информации о том, как им следует действовать.
Из-за проблем в организации избирательного процесса Саулите 11 июня объявила о своей отставке.