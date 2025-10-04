Австралийские сбережения и заем на 16 тысяч: что интересного показала декларация бывшей главы ЦИК

ЦИК также упрекали в некачественной коммуникации как с обществом, так и с избирательными участками. В один из дней досрочного голосования комиссия заявила о «внешней атаке» на систему, однако впоследствии выяснилось, что это не соответствует действительности. В ночь выборов, когда произошли технические сбои и подсчет голосов в системе оказался невозможным, избирательные участки долгое время не получали информации о том, как им следует действовать.