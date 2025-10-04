В воскресенье в Латвии будет дождливо
Завтра в Латвии сохранится облачная погода с дождями, местами ожидаются ливни и грозы, а воздух прогреется до +14 градусов.
В Латвию с запада придёт зона дождя, которая в течение ночи будет смещаться на восток — осадки ожидаются главным образом в Курземе. Местами дождевые облака могут сопровождаться раскатами грома. Будет дуть слабый до умеренного юго-восточный и южный ветер, на побережье местами ещё сохраняющийся порывистым. Минимальная температура воздуха составит +4…+9°.
В Ригу зона дождя дойдёт только к утру, однако облака будут закрывать небо большую часть ночи. При слабом и умеренном юго-восточном, южном ветре температура воздуха понизится до +8…+9°.
Днём небо в Латвии останется облачным, лишь местами возможны прояснения. Зона осадков продолжит пересекать страну — в большей части территории временами будет идти дождь, а во второй половине дня в западных районах возможны сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым до умеренного, южного и юго-восточного направлений, на побережье его порывы достигнут 15–17 м/с. Температура воздуха повысится до +9…+14°.
В Риге также сохранится облачная погода, лишь местами возможны прояснения. Утром и до полудня временами будет идти дождь, а во второй половине дня ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый до умеренного южный и юго-восточный ветер, температура воздуха составит +12…+13°.