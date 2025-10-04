В воскресенье в Латвии будет дождливо

Днём небо в Латвии останется облачным, лишь местами возможны прояснения. Зона осадков продолжит пересекать страну — в большей части территории временами будет идти дождь, а во второй половине дня в западных районах возможны сильные ливни и грозы. Ветер будет слабым до умеренного, южного и юго-восточного направлений, на побережье его порывы достигнут 15–17 м/с. Температура воздуха повысится до +9…+14°.