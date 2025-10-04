Платежные карты показали туристические привычки жителей Латвии: куда они ездили и сколько тратили?

Этим летом жители Латвии особенно активно выбирали ближние направления. Литва, Эстония и Польша отличались регулярной платёжной активностью, что свидетельствует о частых коротких выездах и ежедневных расходах за пределами страны. Больше всего транзакций зафиксировано в Литве — свыше 82 тысяч за лето. Средняя сумма одной операции составляла 26 евро в Литве, 24 евро в Эстонии и 25 евро в Польше. Это указывает на типичный стиль коротких поездок — частые покупки на небольшие суммы.