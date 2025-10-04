Пассажирам придется подождать: расписание поездов в Тукумс поменялось почти на две недели; местами на замену пришли автобусы

Частота движения поездов до Тукумса в целом сохраняется. Последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из Тукумс II выполняются электропоездами по всему маршруту. В остальное время электропоезда курсируют только до станции Тукумс I, где у платформы пассажиров ждёт автобус, чтобы доставить их до конечной станции Тукумс II. В обратном направлении автобус везёт пассажиров от Тукумс II до Тукумс I, где они пересаживаются на электропоезд до Риги. Для проезда действуют приобретённые железнодорожные билеты.