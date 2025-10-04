Пассажирам придется подождать: расписание поездов в Тукумс поменялось почти на две недели; местами на замену пришли автобусы
С 3 по 16 октября из-за модернизации электросети на линии в сторону Тукумса поменялось расписание поездов: на участке Дубулты-Слока рейсов стало меньше, а отрезок от станции Тукумс I до Тукумс II обслуживают автобусы.
Из-за ремонтных работ в этот период VAS Latvijas dzelzceļš начинает первый этап модернизации электрифицированной сети на линии в сторону Тукумса, что влияет на пассажирские перевозки.
График движения изменился на участке Дубулты–Слока, а на конечном отрезке маршрута от станции Тукумс I до Тукумс II пассажиров на отдельных рейсах перевозят автобусами.
Движение поездов по маршруту Рига–Дубулты и Дубулты–Рига во время ремонта сохраняется в обычном режиме: в часы пик поезда ходят примерно каждые 15 минут, в остальное время — раз в 30 минут.
На участке Дубулты–Слока интенсивность движения снизилась: с примерно двух рейсов в час до одного. При этом один рейс маршрута Рига–Слока в обоих направлениях продлевается до станции Тукумс I.
Частота движения поездов до Тукумса в целом сохраняется. Последние три вечерних рейса из Риги и первые три утренних рейса из Тукумс II выполняются электропоездами по всему маршруту. В остальное время электропоезда курсируют только до станции Тукумс I, где у платформы пассажиров ждёт автобус, чтобы доставить их до конечной станции Тукумс II. В обратном направлении автобус везёт пассажиров от Тукумс II до Тукумс I, где они пересаживаются на электропоезд до Риги. Для проезда действуют приобретённые железнодорожные билеты.
Ремонтные работы проходят поэтапно, и на каждом из этапов предусмотрены разные ограничения движения. В PV отмечают, что график может меняться в зависимости от хода ремонта, но обо всех изменениях пассажиров информируют заранее.