Плохие новости для жителей Валки: без дотаций они окажутся в положении людей второго сорта

Мэр также отметил, что многие годы Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и Министерство финансов не выполняют поручение, данное им комиссией 13-го Сейма по административно-территориальной реформе в 2020 году. Тогда к Валкскому краю не присоединили соседние самоуправления, а было поручено найти специальное решение именно для бюджета Валки, учитывая влияние Валги и то, что многие жители Валкского края декларируют место жительства в соседнем государстве. Однако эта несправедливость до сих пор не устранена. Крауклис призывает ответственные министерства и комиссии Сейма обратить внимание на тревожную ситуацию с бюджетом Валкского края на следующий год и найти решение.