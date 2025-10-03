Плохие новости для жителей Валки: без дотаций они окажутся в положении людей второго сорта
Мэр Валки Вент Арманд Крауклис обратился к правительству с призывом срочно решить проблему бюджета края. При росте расходов на социальную сферу и зарплаты прирост финансирования составил всего 0,9%, что делает бездефицитный бюджет невозможным.
Мэр Валки Вент Арманд Крауклис обратился в Сейм и правительство, информировав о тревожной ситуации с бюджетом Валкского края на следующий год. В письме, адресованном премьер-министру, министрам и парламентским комиссиям, он указал, что рассчитанный Министерством финансов прирост бюджета Валкского края составляет 0,9% или 88 681 евро. Между тем только на увеличение пособия по гарантированному минимальному доходу самоуправлению потребуется 81 360 евро. Кроме того, из-за изменений в определении статуса малоимущего и нуждающегося рост этих социальных выплат составит почти 13%.
От домов престарелых, детских домов, кризисных центров и других поставщиков социальных услуг получены письма о том, что их цены возрастут на 10–16%. Также предстоит увеличить зарплаты педагогам, которых финансирует самоуправление, повысить минимальную зарплату, а хозяйственные расходы растут в соответствии с инфляцией, пояснил мэр Валки.
Катастрофическая ситуация сложилась и с уровнем оплаты труда ведущих специалистов. По словам Крауклиса, самоуправление своевременно оптимизировало школьную сеть, ежегодно сокращает количество должностей в администрации, пересматривает хозяйственные расходы, перестроило систему теплоснабжения и расчетов.
Он указал, что с таким незначительным приростом бюджета принять бездефицитный бюджет невозможно.
В предыдущие годы самоуправлениям с наименьшим приростом бюджета выделялась дополнительная дотация. В этом году такая предусмотрена для самоуправлений Восточной границы. Хотя она названа дотацией для укрепления безопасности, фактически она будет служить сбалансированию бюджета и развитию.
Крауклис отметил, что рост бюджета у этих самоуправлений даже без специальной дотации больше, чем у Валки. Например, у Алуксне он составляет 4,5%, у Балви — 4,4%, у Краславы — 4,1%, у Лудзы — 4,7%.
По его мнению, оставление Валкского края без дополнительной дотации поставит жителей Валки в положение граждан второго сорта.
Мэр также отметил, что многие годы Министерство охраны окружающей среды и регионального развития и Министерство финансов не выполняют поручение, данное им комиссией 13-го Сейма по административно-территориальной реформе в 2020 году. Тогда к Валкскому краю не присоединили соседние самоуправления, а было поручено найти специальное решение именно для бюджета Валки, учитывая влияние Валги и то, что многие жители Валкского края декларируют место жительства в соседнем государстве. Однако эта несправедливость до сих пор не устранена. Крауклис призывает ответственные министерства и комиссии Сейма обратить внимание на тревожную ситуацию с бюджетом Валкского края на следующий год и найти решение.
Как сообщалось ранее, министр охраны окружающей среды и регионального развития Раймонд Чударс заявлял, что если самоуправление Валкского края продолжительное время не сможет справиться с бюджетной ситуацией, может быть рассмотрен вариант присоединения края к какому-либо соседнему самоуправлению. Министерство выразило надежду, что самоуправление сможет самостоятельно решить эти финансовые проблемы.