Население предупреждают: сомнительные лекарства для потери веса уже появились в Латвии

Если человек не может приобрести лекарства (в том числе рецептурные и компенсируемые) лично или оформить доверенность в системе e-veselība, можно связаться с одной из лицензированных аптек Латвии, которые предлагают доставку на дом. Перечень таких аптек доступен на сайте ZVA. Жители также могут обратиться в ближайшую аптеку, чтобы уточнить наличие конкретных препаратов и возможности их получения.