Население предупреждают: сомнительные лекарства для потери веса уже появились в Латвии
Государственное агентство лекарств (Zāļu valsts aģentūra - ZVA) и Инспекция здравоохранения (Veselības inspekcija - VI) напоминают, что приобретать лекарства через интернет можно только в лицензированных интернет-аптеках. Продажа медикаментов через объявления в социальных сетях, а также на сомнительных сайтах запрещена.
Сообщается, что за последние три месяца в Европейском союзе наблюдается резкий рост незаконного распространения препаратов для снижения веса и лечения диабета. Во многих странах выявлены случаи продажи таких препаратов на сомнительных сайтах или в социальных сетях, а также случаи подделок.
Подобные предложения зафиксированы и в Латвии, включая рекламу этих лекарств. Инспекция обязала 7 интернет-сайтов прекратить их рекламу, оштрафовала одного человека за распространение лекарств в соцсетях и заблокировала доступ к 6 сайтам, которые предлагали данные препараты.
В Латвии в интернет-аптеках разрешено распространять только безрецептурные лекарства. Таким образом, продажа любых рецептурных препаратов, включая средства для снижения веса и лечения диабета, запрещена и в латвийских онлайн-аптеках.
Покупая лекарства на сомнительных сайтах или в соцсетях, существует риск приобрести подделку: состав может быть изменен или содержать другие активные вещества, чем указано в инструкции или на упаковке. Это может представлять серьезную угрозу здоровью.
Все лицензированные интернет-аптеки ЕС используют единый логотип — прямоугольник с горизонтальными полосами и белым крестом слева по центру. Под ним изображен флаг той страны ЕС, где лицензирована аптека.
Перед покупкой лекарств онлайн необходимо проверить наличие этого логотипа на сайте, а также убедиться, что аптека включена в список латвийских интернет-аптек или в аналогичные списки других стран ЕС. Если аптека не указана в официальном перечне, приобретать лекарства у нее нельзя, о чем следует сообщить в Инспекцию здравоохранения.
Если человек не может приобрести лекарства (в том числе рецептурные и компенсируемые) лично или оформить доверенность в системе e-veselība, можно связаться с одной из лицензированных аптек Латвии, которые предлагают доставку на дом. Перечень таких аптек доступен на сайте ZVA. Жители также могут обратиться в ближайшую аптеку, чтобы уточнить наличие конкретных препаратов и возможности их получения.
