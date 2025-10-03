Домбрава назвал партии, с которыми Нацобъединение на одно поле не сядет
Депутат Янис Домбрава считает, что действующее правительство работает в условиях парламентского меньшинства и не справляется с управлением страной. Национальное объединение готово участвовать в формировании нового кабинета, исключая сотрудничество с некоторыми партиями.
Действующее правительство по сути является правительством меньшинства, у которого в Сейме лишь немного больше голосов, чем у оппозиции, заявил агентству LETA депутат Национального объединения (НО) Янис Домбрава. По его словам, НО готово участвовать в формировании нового кабинета, однако наименее желательными партнерами по сотрудничеству он считает партии «За стабильность!» и «Прогрессивные».
Депутат отметил, что на заседании Сейма в четверг, где рассматривался вопрос об отставке премьер-министра Эвики Силини, против отставки проголосовали всего 46 депутатов.
Он подчеркнул, что коалиция из-за нехватки голосов не в состоянии продвигать через Сейм ряд важных вопросов. «Все это сопровождается внутренними ссорами, взаимными обвинениями, что говорит о том, что у правительства очень большие проблемы», — отметил Домбрава.
По его словам, оппозиция готова в некоторых случаях «сорвать кворум», показывая, что у коалиции не хватает голосов. «Это один из методов, с помощью которых оппозиция может остановить продвижение решений, неприемлемых для нее», — сказал депутат.
Домбрава оценил, что уже длительное время эта коалиция не справляется с управлением страной: многие важные решения не принимаются, откладываются или обходятся стороной. «В ситуации, когда требуется быстрое и решительное действие, этого фактически не происходит. На государственном уровне это очень плохо. Еще хуже, если у них даже нет голосов для принятия каких-то решений», — заявил он. По мнению политика, если правительству Силини удастся доработать до следующих выборов в Сейм, то новому кабинету будет очень сложно повернуть ситуацию в положительное русло.
В случае, если правительство Силини все же падет до выборов, НО готово участвовать в формировании новой коалиции, признал Домбрава. Он добавил, что НО рассмотрит и возможность создания собственного правительства. «Однако пока работу продолжает действующий кабинет», — уточнил парламентарий.
Оценивая возможных партнеров по сотрудничеству в случае формирования нового правительства, Домбрава подчеркнул, что абсолютной «красной линией» для НО являются «прокремлевские силы», под которыми в нынешнем составе Сейма подразумевается фракция «За стабильность!». «Конечно, есть еще одна-две партии, с которыми мы тоже не хотели бы сотрудничать в рамках различных комбинаций», — сказал он, отметив, что к таким партиям относятся и «Прогрессивные».
Что касается возможного сотрудничества с фракцией «Латвия на первом месте», Домбрава признал, что это стоит «под большим знаком вопроса». «С тех пор как лидер партии [Айнар Шлесерс] был избран в Рижскую думу и больше не находится в Сейме, трудно оценить будущее этой фракции, ее деятельность и политические установки. Можно лишь заметить, что за последние несколько месяцев они хоть немного, но изменились», — считает Домбрава.