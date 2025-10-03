Домбрава назвал партии, с которыми Нацобъединение на одно поле не сядет

Домбрава оценил, что уже длительное время эта коалиция не справляется с управлением страной: многие важные решения не принимаются, откладываются или обходятся стороной. «В ситуации, когда требуется быстрое и решительное действие, этого фактически не происходит. На государственном уровне это очень плохо. Еще хуже, если у них даже нет голосов для принятия каких-то решений», — заявил он. По мнению политика, если правительству Силини удастся доработать до следующих выборов в Сейм, то новому кабинету будет очень сложно повернуть ситуацию в положительное русло.