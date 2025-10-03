Первое дело Европейской прокуратуры в Латвии: осуждены участники схемы с ущербом в 5 млн евро

Агентству LETA стало известно, что по делу обвиняются Дэйвид Червинскис-Бушс, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис. Один из них наказан годом лишения свободы, запретом на все виды коммерческой деятельности сроком на три года, пробационным надзором на три года, штрафом свыше 1 млн евро и частичной конфискацией имущества - часов, денег и криптовалюты. Второму осужденному назначен пробационный надзор сроком на четыре года, лишение права на все виды коммерческой деятельности сроком на три года, а также штраф в размере 100 640 евро. Третий наказан надзором пробации на три года с лишением права на все виды коммерческой деятельности сроком на два года, а также штрафом в размере 50 320 евро.