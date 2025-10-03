Первое дело Европейской прокуратуры в Латвии: осуждены участники схемы с ущербом в 5 млн евро
Суд по экономическим делам утвердил наказание для трех участников международной схемы мошенничества с НДС, причинившей ущерб бюджету ЕС. Осужденные получили тюремные сроки, штрафы и пробационный надзор. Взыскано 2,68 млн евро.
После того как прокурор достиг соглашения о признании вины с тремя участниками международной схемы мошенничества с налогом на добавленную стоимость (НДС), это подтвердил Суд по экономическим делам, который вынес виновным наказание в виде тюремного срока, надзора пробации и крупных штрафов, а также распорядился о взыскании 2,68 млн евро.
Агентству LETA стало известно, что по делу обвиняются Дэйвид Червинскис-Бушс, Сандрис Спуркис и Валдис Спуркис. Один из них наказан годом лишения свободы, запретом на все виды коммерческой деятельности сроком на три года, пробационным надзором на три года, штрафом свыше 1 млн евро и частичной конфискацией имущества - часов, денег и криптовалюты. Второму осужденному назначен пробационный надзор сроком на четыре года, лишение права на все виды коммерческой деятельности сроком на три года, а также штраф в размере 100 640 евро. Третий наказан надзором пробации на три года с лишением права на все виды коммерческой деятельности сроком на два года, а также штрафом в размере 50 320 евро.
В ходе уголовного процесса обвиняемые частично возместили ущерб, причиненный иностранным налоговым администрациям, в размере чуть более 1 млн евро. В связи с этим суд постановил взыскать с них солидарно оставшуюся непогашенную сумму ущерба - 2,68 млн евро. Приговор может быть обжалован в Рижском окружном суде.
Это выделенное из расследования "Адмирал 2.0" уголовное дело, по которому к уголовной ответственности привлечены три лица за уклонение от уплаты налогов, которое принесло ущерб государственным бюджетам Франции, Австрии, Германии, Италии и Испании на сумму не менее 5,04 млн евро. Дополнительно одно лицо также привлечено к ответственности за легализацию средств, полученных преступным путем, в размере 1,42 млн евро. Одному из обвиняемых с 26 ноября 2024 года назначен арест.
Европейская прокуратура (EPPO) информирует, что это первый уголовный процесс в Европейской прокуратуре, по которому несколько стран Евросоюза (ЕС) участвуют в уголовном деле, рассматриваемом в латвийском суде, в статусе потерпевших.
Как сообщалось, в Суде по экономическим делам находится дело против задержанного в Латвии в рамках международной операции "Адмирал 2.0" предполагаемого руководителя преступного синдиката Каспара Казановскиса, который подозревается в уклонении от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем.
В сложной схеме мошенничества с НДС использовалась электроника для широкого потребления, при этом предполагаемый ущерб от неуплаты НДС достигает 297 млн евро.