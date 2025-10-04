Население Латвии стремительно стареет? Последние данные показывают нечто другое

Коэффициент демографической нагрузки пожилыми в ЕС — отношение числа пожилых людей (65 лет и старше) к численности населения трудоспособного возраста (20–64 года) — заметно вырос за последние 20 лет. Как сообщает Eurostat, в 2004 году этот коэффициент составлял 26,8%, то есть на одного пожилого человека приходилось чуть меньше четырех человек трудоспособного возраста. На 1 января 2024 года показатель достиг 37,0% — это означает, что на одного пожилого приходилось уже менее трех трудоспособных.