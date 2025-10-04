Население Латвии стремительно стареет? Последние данные показывают нечто другое
Европа стремительно стареет: в ряде регионов Бельгии, Португалии и Греции пожилые уже составляют более 70% от трудоспособного населения, тогда как во Франции и Дании зафиксированы самые низкие показатели. На этом фоне Латвия выглядит относительно молодой.
Коэффициент демографической нагрузки пожилыми в ЕС — отношение числа пожилых людей (65 лет и старше) к численности населения трудоспособного возраста (20–64 года) — заметно вырос за последние 20 лет. Как сообщает Eurostat, в 2004 году этот коэффициент составлял 26,8%, то есть на одного пожилого человека приходилось чуть меньше четырех человек трудоспособного возраста. На 1 января 2024 года показатель достиг 37,0% — это означает, что на одного пожилого приходилось уже менее трех трудоспособных.
Самые низкие показатели отмечены во французских заморских регионах Майотта (6,1%) и Гвиана (13,8%), а также в столичном регионе Бюэн Кёбенхавн в Дании (17,8%).
На другом полюсе — бельгийский прибрежный регион Вёрне с самым высоким коэффициентом демографической нагрузки пожилыми — 72,8%. В ЕС только еще два региона превысили отметку в 70%: Алту-Тамега и Баррозу на севере Португалии (71,4%) и Эвритания в Центральной Греции (71,1%).
По данным на январь 2024 года, в 139 регионах ЕС коэффициент демографической нагрузки пожилыми составлял не менее 50%. Большая часть этих регионов сосредоточена в восточной Германии и Франции. Кроме того, несколько таких регионов есть в Италии, Финляндии, Португалии, Болгарии, Греции и Испании.
Латвия на этом фоне сморится относительно молодым государством. Самый юный у нас Рижский регион - 35% пожилых. Далее следуют Земгале - 36,7%, Видземе - 38,4% и Курземе - 39,2%. Самый старый регион - Латгале с 41% пожилого населения.
Литва в целом выглядит немного помоложе Латвии, зато в Эстонии есть регион, где стариков больше половины. Это самый северо-восток страны - 50,4% пожилых.
