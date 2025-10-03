После резонансного случая в Лиепае латвийцам напоминают - публикация фото в соцсетях может привести к серьезным последствиям
Недавняя публикация фото гражданина Индии с обвинением в домогательствах к девочке-подростку в Лиепае вызвала широкий резонанс: мужчина потерял работу и покинул город. Теперь Инспекция по защите данных напоминает о праве каждого на частную жизнь.
Широкий резонанс вызвал случай, когда житель Лиепаи опубликовал в соцсетях фотографию гражданина Индии Гая Варуна Шармы, обвинив его в попытке домогательства к 11-летней дочери. Из-за этой публикации мужчина потерял работу и, опасаясь физической расправы, покинул Лиепаю. Хотя полиция еще не приняла решение по этому делу, сам мужчина отрицает обвинения, сообщает «360TV Ziņas».
Полиция попросила отца девочки удалить фотографию индийца из поста, чтобы избежать ненужной агрессии, однако просьба не имела успеха. Инспекция по защите данных (DVI) советует Гаю Варуну Шарме самому обратиться к администратору платформы. Заместитель директора инспекции Ласма Дилба указывает, что цель регламента о защите данных — сбалансировать свободу слова с правом человека на частную жизнь и защиту от клеветы.
«Было ли в данном случае настолько необходимо публиковать фото этого человека? Я понимаю, что это очень важно и значимо. И права детей всегда должны защищаться в первую очередь. В этом нет сомнений», — говорит она.
Однако Дилба задаёт риторический вопрос: разве цель не была бы достигнута, если бы в публикации указали лишь, что «в таком-то месте сотрудники, возможно, домогаются несовершеннолетних детей», не размещая фото конкретного человека.
Любой, чьи данные без разрешения опубликованы в соцсетях, имеет право обратиться к администратору платформы. Если это не помогает, то можно обратиться в Государственную инспекцию по защите данных (Datu Valsts inspekcija - DVI). Такие жалобы не редкость. В прошлом году DVI рассмотрела 912 жалоб от частных лиц. Большая часть из них — 204 — касалась соцсетей.
Однако в подобных случаях запускается громоздкий механизм международного сотрудничества. DVI взаимодействует не напрямую с Facebook или Instagram, а с ирландским надзорным органом, так как крупные соцсети зарегистрированы в Европе именно там. Ласма Дилба поясняет: «Конечно, они работают, но при этом обязательно расставляют приоритеты. И такие индивидуальные споры ни для одного надзорного органа не будут в приоритете».
Рассмотрение одной такой жалобы на международном уровне может занять даже полтора или два года. Это показывает, насколько большая ответственность лежит на самом человеке, публикующем информацию в соцсетях.