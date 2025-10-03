После резонансного случая в Лиепае латвийцам напоминают - публикация фото в соцсетях может привести к серьезным последствиям

Однако в подобных случаях запускается громоздкий механизм международного сотрудничества. DVI взаимодействует не напрямую с Facebook или Instagram, а с ирландским надзорным органом, так как крупные соцсети зарегистрированы в Европе именно там. Ласма Дилба поясняет: «Конечно, они работают, но при этом обязательно расставляют приоритеты. И такие индивидуальные споры ни для одного надзорного органа не будут в приоритете».