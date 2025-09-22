Инцидент в Лиепае: отец обвиняет продавца в неподобающем поведении с его 11-летней дочерью
В Лиепае произошел случай, который вызвал серьезное беспокойство у местных жителей. Отец рассказал в социальных сетях, что иностранный продавец из одного из местных заведений попытался завязать знакомство с его 11-летней дочерью.
По словам мужчины, продавец кебабной попросил у девочки номер телефона и аккаунт в социальных сетях, представившись семнадцатилетним и выразив желание стать ее «лучшим другом». Особую тревогу вызывает то, что эти просьбы прозвучали, когда девочка осталась вместе с восьмилетней подругой наедине, без присутствия взрослых.
Отец утверждает, что его дочь может быть не единственной, к кому проявлял интерес этот человек. Он сообщил, что обратился в полицию, однако сотрудники отказались изымать телефон продавца и незамедлительно начинать уголовное производство. Правоохранители пояснили, что «дружба не является преступлением». По мнению отца, именно в этот момент могли быть уничтожены возможные доказательства — контакты других детей.
После разговора с дочерью мужчина вернулся к заведению вместе с ней, чтобы сфотографировать продавца, и повторно вызвал полицию.
Labdien! Aicinām Jūs vērsties Valsts policijā ar iesniegumu, ja Jūsu rīcībā ir informācija par iespējamu likumpārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu.— Valsts policija (@Valsts_policija) September 21, 2025
На публикацию отца откликнулись и представители Госполиции. В официальном комментарии они написали:
«Добрый день! Если у вас имеется информация о возможном правонарушении или преступлении, призываем вас обратиться с заявлением в Государственную полицию».