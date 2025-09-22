Инцидент в Лиепае: отец обвиняет продавца в неподобающем поведении с его 11-летней дочерью

Отец утверждает, что его дочь может быть не единственной, к кому проявлял интерес этот человек. Он сообщил, что обратился в полицию, однако сотрудники отказались изымать телефон продавца и незамедлительно начинать уголовное производство. Правоохранители пояснили, что «дружба не является преступлением». По мнению отца, именно в этот момент могли быть уничтожены возможные доказательства — контакты других детей.