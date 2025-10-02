Лидеры стран ЕС обсудили загадочные инциденты с беспилотниками и случаи вторжения российских истребителей. Как уменьшить угрозу с воздуха?

Выступая перед началом саммита, лидеры стран ЕС обозначали, что их сейчас волнует больше всего. Об инцидентах с дронами и, более широко, о гибридных действиях России речь заходила постоянно. «Россия испытывает нас на прочность, старается посеять разобщенность и тревогу в наших обществах, — констатировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и добавила: — Мы этого не допустим». «То, что раньше было тайным, теперь стало явным», — прокомментировала рост гибридных угроз председатель Европарламента Роберта Метсола. А глава европейской дипломатии Кайя Каллас обвинила Москву в «государственном терроризме». «Мы находимся в самой трудной и опасной ситуации со времен окончания Второй мировой войны, — заявила журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен, принимавшая в Копенгагене гостей. При этом она признала: — Какими бы опытными мы ни стали, нам придется смириться с тем, что дроны могут летать над нашими границами. Когда кто-то говорит, что можно полностью исключить гибридную войну, это просто неправда».