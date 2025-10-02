В странах ЕС определили людей, которые терпят больше всего лишений. Сколько таких оказалось в Латвии?

"Жизнь в условиях материальной и социальной депривации не совсем равнозначна бедности, но рисует похожую картину", - уточняет Euronews. Люди, относящиеся к этой категории, не могут позволить себе элементарные повседневные удобства - например, недельный отпуск раз в год, подключение к Интернету, употребление мясной или рыбной пищи каждый второй день или поход в бар или ресторан раз в месяц.