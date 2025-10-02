В странах ЕС определили людей, которые терпят больше всего лишений. Сколько таких оказалось в Латвии?
В некоторых регионах, в основном в Восточной Европе, более четверти населения не могут позволить себе приобрести товары и услуги, которые считаются необходимыми для обеспечения надлежащего качества жизни.
Как сообщает Euronews, около 27,5 млн граждан Европейского союза живут в условиях серьезных лишений, как социальных - так и материальных. Под материальными и социальными лишениями понимается неспособность позволить себе некоторые товары или услуги, которые считаются желательными или даже необходимыми для полноценной современной жизни.
Самые высокие показатели отмечены в Восточной Европе, на первом месте - Румыния. Здесь 17,2 % людей с трудом сводят концы с концами. За ней следуют Болгария (16,5 %) и Греция (14 %). Эти три страны также возглавляли прошлогодний чарт.
Однако Румыния и Болгария, согласно данным Eurostat, значительно улучшили ситуацию с прошлого года. Румыния снизила этот показатель на 2,6 %, а Болгария - на 1,5 %. В то же время доля людей, с трудом сводящих концы с концами, выросла на 0,9 % в Финляндии, на 0,6 % в Эстонии и Словакии и на 0,5 % в Швеции и Греции.
На другом конце находятся Словения (1,8%), Хорватия (2,0%), Польша и Люксембург (оба по 2,3%) и Кипр (2,5%), где зафиксированы самые низкие показатели.
В Латвии лишенцев насчитали в объеме 5,3%, что, пожалуй, можно признать неплохим показателем для нашей страны. В Литве таких людей обнаружено в размере 6,1%, в Эстонии - 3,1%.
"Жизнь в условиях материальной и социальной депривации не совсем равнозначна бедности, но рисует похожую картину", - уточняет Euronews. Люди, относящиеся к этой категории, не могут позволить себе элементарные повседневные удобства - например, недельный отпуск раз в год, подключение к Интернету, употребление мясной или рыбной пищи каждый второй день или поход в бар или ресторан раз в месяц.
Это также означает более низкий уровень комфорта, например, неспособность справиться с непредвиденными расходами, заменить изношенную одежду и мебель или содержать дом в достаточном тепле.