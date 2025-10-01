Латвия в 2026-2027 годах планирует занять на рынках более 8 млрд евро

Розенбергс отметил, что расходы на обслуживание долга растут, поскольку ранее примерно в течение семи лет Латвия могла занимать почти под 0%, тогда как сейчас ставка по новым заимствованиям превышает 3%. Также представитель Госказны обратил внимание депутатов на то, что при последнем заимствовании Латвии удалось занять на более выгодных условиях, чем Литве, хотя у нее кредитный рейтинг выше, а экономическая ситуация - лучше.