В четверг снова будет сухо, но температура воздуха не превысит +12

Ночью и днем будет преобладать переменная облачность со слабым и умеренным северо-восточным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+12 градусов.