В Латвии
Сегодня 18:05
В четверг снова будет сухо, но температура воздуха не превысит +12
Температура воздуха в четверг существенно не изменится, осадков не ожидается, прогнозируют синоптики.
Ночью и днем будет преобладать переменная облачность со слабым и умеренным северо-восточным ветром. Минимальная температура воздуха ночью составит от -2 до +4 градусов, на Курземском побережье Рижского залива - до +8 градусов. Днем воздух прогреется до +8…+12 градусов.
В Риге в четверг также ожидается переменная облачность. Температура воздуха ночью опустится до +3 градусов, а днем составит +11 градусов.