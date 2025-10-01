Голливудская звезда Ребел Уилсон и латышка Рамона Агрума отметили первую годовщину свадьбы

В совместной публикации в Instagram пара опубликовала видео, на котором они стоят на балконе с бокалами в руках, благодарят близких за то, что они стали частью этого дня. «Спасибо каждому из вас, что вы здесь. Это очень, очень особенный день, - сказала Агрума. - И у нас для вас небольшой сюрприз».