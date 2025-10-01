Голливудская звезда Ребел Уилсон и латышка Рамона Агрума отметили первую годовщину свадьбы
Как известно, актриса Ребел Уилсон и дизайнер Рамона Агрума обменялись кольцами в прошлом году, 28 сентября. Они поженились в Италии — в том месте, куда они отправились в свой первый совместный отпуск, когда стали публичной парой. Теперь обе отметили годовщину, поделившись этим событием со своими подписчиками. Пара вспомнила яркий момент со свадьбы — фейерверк, которым они удивили гостей во время торжества.
В совместной публикации в Instagram пара опубликовала видео, на котором они стоят на балконе с бокалами в руках, благодарят близких за то, что они стали частью этого дня. «Спасибо каждому из вас, что вы здесь. Это очень, очень особенный день, - сказала Агрума. - И у нас для вас небольшой сюрприз».
Камера затем показала впечатляющий фейерверк над водой, пока гости аплодировали и радовались. Под публикацией Агрума добавила подпись: «Тот фейерверк тогда и фейерверк сейчас».
Размышляя о периоде брака, Агрума написала: «Счастливой нашей первой годовщины свадьбы, моя любовь. Год в браке и почти 4 года вместе. За любовь и семью. Я тебя люблю».
Несколько месяцев спустя после свадьбы на Сардинии пара официально поженилась и в Австралии, родине Уилсон. В день свадьбы обе невесты были в розовых платьях и фотографировались у Сиднейской гавани. После церемонии они отпраздновали это событие на интимном ужине с семьей.
Уилсон и Агрума впервые публично рассказали о своих отношениях в июне 2022 года. Они обручились 14 февраля 2023 года в Диснейленде, Калифорния.