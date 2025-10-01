Урожая в Латвии может не быть не только в этом году, но и в следующем

В центре подчеркивают, что в Видземе и Латгале из-за чрезмерной влажности не удалось засеять озимый рапс, а поздно посеянный рапс сейчас всходит и достиг лишь двух настоящих листьев, поэтому существует риск для его развития и перезимовки.