Сегодня 17:05
Урожая в Латвии может не быть не только в этом году, но и в следующем
В этом году в Латвии существенно отстали работы по посеву озимых, что вызывает опасения по поводу потенциала урожая следующего года. Об этом заявили в Латвийском центре сельскохозяйственных консультаций и образования (Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs - LLKC).
«На данный момент работы по посеву озимых сильно задержаны, что вызывает опасения относительно уровня урожая в следующем году», — отмечают в LLKC.
В центре подчеркивают, что в Видземе и Латгале из-за чрезмерной влажности не удалось засеять озимый рапс, а поздно посеянный рапс сейчас всходит и достиг лишь двух настоящих листьев, поэтому существует риск для его развития и перезимовки.
Если в предыдущие годы хозяйства могли применять минимальную обработку почвы, то в результате избытка влаги в этом году большие площади вспахивают, чтобы можно было провести посев озимых, отмечают в LLKC.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в Латвии еще летом было объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве.