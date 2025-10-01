Живых очередей на границе с Россией и Беларусью больше не будет: вводится электронная регистрация. Стоимость - 9,30 евро
Чтобы повысить безопасность пересечения границы и устранить очереди автотранспорта на восточной границе Латвии, с 15 октября 2025 года пересечь границу Латвии с Россией и Беларусью в пунктax «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» можно будет только после предварительной регистрации в Системе электронной очереди.
С введением этой системы в Латвии аналогичный порядок пересечения восточной границы будет действовать во всех трёх странах Балтии. Зарегистрировать транспортное средство в электронной очереди можно уже с 1 октября на сайтах www.lvborder.lv и www.lvrobeza.lv.
Новая система предусматривает, что все моторизованные транспортные средства обязаны проходить удалённую регистрацию через специально созданный электронный сервис, как это уже работает в Эстонии и Литве. На первом этапе решение вводится в пунктах пересечения внешней границы «Гребнево», «Терехово» и «Патерниеки» и будет касаться всех транспортных средств.
С 15 октября 2025 года пересечь восточную границу Латвии без регистрации в ERRS будет невозможно — стоять в «живой» очереди больше нельзя.
Как это работает:
- Водитель может зарегистрироваться за 30 дней до поездки, выбрав конкретный часовой интервал для прибытия в пункт контроля.
- Система автоматически рассчитывает время ожидания, присваивает номер в очереди и подтверждает регистрацию после оплаты.
- Регистрация возможна и незадолго до прибытия, но преимущество даёт раннее бронирование.
Стоимость услуги — 9,30 евро за одну электронную регистрацию транспортного средства.
Для поддержки пользователей будет работать информационный телефон Автотранспортного департамента по будням с 8:00 до 17:00.