Синоптики: октябрь в Латвии будет теплее нормы, но с обильными дождями
Октябрь в Латвии обещает быть теплее обычного, однако осадков синоптики прогнозируют больше, чем в среднем за прошлые годы.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в следующие четыре недели в Латвии ожидается в соответствии с нормой или примерно на градус выше нормы, количество осадков - аналогичным среднемноголетнему показателю или выше его.
Не только октябрь, но и последующие несколько месяцев в Северной Европе могут быть теплее обычного. Прогнозы по количеству осадков более неопределенные - зима в северной части Европы может быть более мокрой, чем в среднем, свидетельствуют данные, опубликованные Европейской службой по изменению климата в рамках программы "Коперник" и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
На этой неделе до субботы сохранится повышенное атмосферное давление, облачность будет переменной и не ожидается значительных осадков. При слабом ветре в ночные и утренние часы местами возможен туман. Минимальная температура воздуха составит -2...+3 градуса, а на Курземском побережье Рижского залива - не ниже +4...+8 градусов. Максимальная температура днем составит всего +7...+13 градусов.
Ожидается, что в первое воскресенье октября Латвию с запада будут пересекать дождевые облака и на побережье будет дуть сильный южный ветер. На следующей неделе временами ожидается дождь и воздух потеплеет - в некоторые ночи температура, возможно, не опустится ниже +10 градусов, максимальная температура воздуха днем может достигать +18 градусов.