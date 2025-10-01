Синоптики: октябрь в Латвии будет теплее нормы, но с обильными дождями

Не только октябрь, но и последующие несколько месяцев в Северной Европе могут быть теплее обычного. Прогнозы по количеству осадков более неопределенные - зима в северной части Европы может быть более мокрой, чем в среднем, свидетельствуют данные, опубликованные Европейской службой по изменению климата в рамках программы "Коперник" и Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA).