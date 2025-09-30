"Приближается зима, жалко оставлять их одних": просят помочь найти дом пяти котам, чья хозяйка умерла

Пять котов ищут новых хозяев
В Jauns.lv поступило сообщение о том, что после смерти пожилой женщины, страдавшей тяжелой болезнью, несколько её кошек остались без ухода.
Женщина жила на проспекте Вецакю, 89. Соседка Елена, которая живет на противоположной стороне улицы и к которой покойная иногда заходила, сразу после её смерти решила не оставлять кошек на произвол судьбы и помочь им найти новые дома.
Елена рассказала Jauns.lv, что первоначально сын покойной, который сам из-за проблем со здоровьем не способен ухаживать за животными, сообщил, что дома живут 11 кошек. Однако Елена сама пересчитала — их оказалось 12, из которых пятеро были котятами. Не все кошки были в хорошем здровии, однако она с облегчением отмечает, что уже более половины, включая котят, удалось пристроить.
В настоящее время дом ищут ещё пять котов. Один из них — подросток, поясняет Елена, добавляя, что его в последнее время не видели, возможно, он прячется. Елена подчеркивает, что с приближением зимы кошки особенно уязвимы — они могут замерзнуть. Место, где сейчас находятся животные, расположено рядом с дорогой, и выбегая на неё они рискуют быть сбитыми.
Женщина рассказывает, что кошки не приучены к рукам — они убегают и прячутся, когда к ним подходят люди. Лишь одна из них стерилизована, и Елена надеется, что найдется кто-то, кто сможет помочь хотя бы с их стерилизацией.
Jauns.lv связался с центром помощи кошкам REMI и призывает также другие приюты и организации по спасению животных подключиться, чтобы помочь найти заботливых хозяев для этих кошек.