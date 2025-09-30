Это как "холодильник в спальне" во время ремонта: глава Rīgas nami объяснил ситуацию с Овощным павильоном на Центральном рынке

По словам Валкерса, продавцы промышленных товаров будут находиться в Овощном павильоне временно, так как уже в следующем году для них будут построены киоски снаружи. «Они не останутся ни в одном из павильонов», — уточняет он и добавляет, что нетипичная ситуация в Овощном павильоне сохранится: в 2027 году туда переедут и продавцы рыбы. «Но это временные неудобства, за которые мне, возможно, следует извиниться, однако они ради благородной цели, к которой мы идём», — подчёркивает Валкерс.