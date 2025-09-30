Это как "холодильник в спальне" во время ремонта: глава Rīgas nami объяснил ситуацию с Овощным павильоном на Центральном рынке
Новый Овощной павильон на Рижском Центральном рынке стал первым обновлённым павильоном и временно принимает продавцов молочных, рыбных и промышленных товаров, пока остальные здания проходят реконструкцию.
«Овощной павильон — первый павильон, который претерпевает изменения. В течение четырёх лет мы должны обновить абсолютно все павильоны Центрального рынка», — рассказывает Валкерс и в качестве примера поясняет:
«Если мы ремонтируем жильё и одновременно продолжаем в нём жить, в какой-то момент получается, что холодильник или вешалка оказываются в спальне. Но это временно, не навсегда. Так же и с Овощным павильоном — сейчас он играет роль вращающегося павильона. Уже было известно, что на время сюда переедут и другие, например, продавцы молочной продукции».
По словам Валкерса, продавцы промышленных товаров будут находиться в Овощном павильоне временно, так как уже в следующем году для них будут построены киоски снаружи. «Они не останутся ни в одном из павильонов», — уточняет он и добавляет, что нетипичная ситуация в Овощном павильоне сохранится: в 2027 году туда переедут и продавцы рыбы. «Но это временные неудобства, за которые мне, возможно, следует извиниться, однако они ради благородной цели, к которой мы идём», — подчёркивает Валкерс.